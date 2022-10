Sexo oral enquanto dirige dá multa de R$ 3,7 mil a motorista australiano

Um flagrante um tanto quanto incomum chamou a atenção dos responsáveis pelas câmeras de trânsito da rodovia do estado de Queensland, na Austrália neste mês, segundo notícia do Daily Mail Australia.

A imagem mostra um homem dirigindo pela rodovia em alta velocidade e uma mulher no banco do passageiro debruçada sobre seu colo, supostamente fazendo sexo oral enquanto os carros passavam ao seu redor.

As imagens foram postadas no Facebook por um grupo que registra fotos de motoristas sem cinto de segunda ou falando no celular e rapidamente viralizaram. Muitos seguidores questionaram se realmente ela estava fazendo sexo oral ou simplesmente dormindo no colo do motorista. Muitos discutiram se a pessoa deitada entre o banco do passageiro e o colo do motorista era mesmo uma mulher ou outro homem.

Imagem de câmera de trânsito (Reprodução)

O sexo do passageiro e a atividade no momento que a câmera registrou o flagrante não foram mencionados pelo Departamento de Transporte de Queensland na hora de lavrar a multa por uma atitude considerada pelo código de trânsito australiano como de “alto risco”. Seu nome não foi divulgado e a identidade da acompanhante também não foi revelada pelas autoridades.

O departamento de trânsito esclareceu que o motorista não foi multado por fazer sexo. O auto de infração foi feito com base no artigo sobre “passageiros que não usam ou usam incorretamente o cinto de segurança”.

A multa foi salgada, mesmo para os padrões australianos. O motorista terá que pagar 1.087 dólares australianos, o que dá cerca de R$ 3,7 mil. Ele também irá perder quatro pontos na carteira de motorista por atitude de alto risco.

