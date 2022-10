Homem vê ‘bruxa’ voando em sua vassoura e depois se dá conta de quem realmente é (Eric Lind/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Com as decorações de Halloween cobrindo as ruas de Eureka, Illinois, nos EUA, enxergar uma ‘bruxa’ voando poderia não ser tão alarmante devido ao clima da época. Contudo, Eric Lind e seus vizinhos se depararam com uma cena que, mesmo propícia ao período, foi assustadora à primeira vista. Relato extraído do portal The Dodo.

“Minha mãe recebeu uma ligação de um dos vizinhos dizendo a ela para olhar para fora no quintal”, disse Lind ao The Dodo.

Depois do momento de voo, o objeto pairou sob um pinheiro enquanto a mãe de Lind olhava pela janela. Em seguida, a mulher detectou o que, de fato, estava por trás da ‘bruxa’.

“[Ela] avistou uma coruja”, disse Lind. “E viu que carregava um cavalo de pau.”

A coruja teria pegado um cavalo de brinquedo e alçou voo ali mesmo. Lind e sua família viram o animal passear nos ares da vizinhança antes que ele partisse.

“Ela voou do pinheiro para um poste de energia próximo”, disse Lind. “E então decolou pelo bairro.”

Alusões entre a coruja e o Halloween

Em suas redes, Lind publicou um vídeo da coruja com o cavalo de pau sobrevoando a vizinhança. Os internautas logo apontaram a semelhança do animal com uma bruxa.

“Houve muitas referências ao Halloween e Harry Potter”, disse Lind.

Embora a passagem da coruja tenha sido espontânea, Lind contou que o animal pertence a uma família de outras aves Strigiformes presentes no local há cerca de seis meses.

“[Nós] os observamos voar de árvore em árvore, às vezes mergulhando para investigar algo no chão”, disse Lind.

Embora as aparições das corujas tenham entretido Lind, sua família e vizinhos, nada se compara com a última visita inusitada com o cavalo de pau.

Ainda que não intencional, a ave entrou no clima de Halloween como ‘bruxinha’ e já pode garantir seu prêmio de fantasia mais criativa da época.