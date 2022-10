Vídeo mostra deslumbre de sucuri de 4 metros voltando a nadar solta na natureza

O momento em que uma anaconda, conhecida no Brasil como sucuri, voltou para a natureza em liberdade se tornou viral recentemente.

De acordo com a TV União, a cobra foi encontrada na represa de uma chácara de Tambaú, município de São Paulo.

Como estava na água, a operação de resgate durou aproximadamente 30 minutos. O animal foi retirado do local por conta dos animais criados na fazenda.

O regresso da maior cobra do Brasil para seu habitat foi gravado e aconteceu no rio pardo, que teve uma cheia e representa uma melhor expectativa de vida para ela.

Veja como a anaconda mostra seu deslumbre enquanto nada livre:

Recentemente, o canal “Terra da Sucuri”, do guia e ambientalista Vilmar Teixeira, trouxe mais um vídeo de uma sucuri fêmea e aproximadamente 4 metros deslizando pelas águas cristalinas de Bonito, no mato Grosso Sul.

As imagens, cedidas por turistas que acompanharam a cobra durante um mergulho no local, mostra a cobra em meio aos peixes no fundo do rio. É possível ver também como ela retorna para a superfície para respirar novamente.

Veja o vídeo que mostra como a natureza surpreende:

