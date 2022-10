Vídeo revela como terminou encontro entre anaconda e jaguatirica

O guia e fotógrafo de vida selvagem Edir Alves trouxe um registro que movimentou as redes sociais esta semana. Nas imagens, é possível ver como o encontro entre uma jaguatirica e uma sucuri, também conhecida como anaconda, terminou.

O flagra, que parece ter sido feito durante seu trabalho na região da Fazenda San Francisco, que fica no Pantanal do Rio Miranda, no Mato Grosso do Sul (MS), mostrou como a jaguatirica abocanhou a cobra e encarou a câmera por um tempo.

“E este encontro? Baita de uma Jaguatirica macho! Padrão de pelagem apagada e com cara de bicho velho, importante que tá caçando e se alimentando bem. Predando uma sucuri-amarela que parecia ter mais de 1mt. Alguns meses atrás fiz um registro noturno do mesmo animal, dessa vez tive a sorte se encontrá-lo em plena a luz do dia!”, escreveu no Instagram.

Confira a seguir as imagens que mostram quem acabou vencendo essa batalha entre felino e réptil:

As jaguatiricas e as sucuris são carnívoras e disputam o mesmo tipo de alimentos na natureza, como aves, lagartos, peixes, roedores e mamíferos de pequeno porte. No entanto, nesse encontro o felino também tornou a cobra sua presa.

Veja também: Vídeo flagra como anaconda se enrola em presa para devorá-la

Os felinos são predadores do topo da cadeia alimentar e a jaguatirica é considerada o maior dos pequenos gatos pintados do continente americano, pesando entre 11 a 16 kg.

No Brasil, existem quatro espécies de gatos pintados de pequeno porte e a que foi registrada trata-se de uma jaguatirica (Leopardus pardalis). Outros registros mostram o mesmo animal durante suas caçadas à noite, quando formam emboscadas.

Desde 2018, esta espécie está ameaçada de extinção, na categoria “vulnerável”, correndo alto risco de desaparecer em médio prazo devido às alterações ambientais, redução populacional e diminuição da sua área em que vive.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris, caninanas ou outras cobras impressionantes!