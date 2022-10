Marido não deixa a esposa ligar o aquecedor para economizar, mas sai com amigos

Uma mulher ficou completamente enfurecida com seu marido depois que ele se recusou a deixá-la ligar o aquecimento de casa como uma medida para poupar dinheiro. No entanto, ele continua indo a almoços e jantares chiques com amigos e colegas de trabalho.

Cansada da situação, a mulher contou sua história em uma postagem anônima feita no fórum online Mumsnet, onde o relato foi visto e compartilhado pelo The Mirror.

Segundo ela, o casal decidiu entrar em um período de economias depois que o aumento no custo de vida deixou muitas famílias quebras economicamente.

Uma das medidas adotadas por eles foi buscar formas de reduzir o consumo de energia em casa, evitando ligar aparelhos e sistemas eletrônicos de forma desnecessária.

No entanto, a mulher teme estar sozinha nessa jornada depois que, apesar de seus esforços, o marido insiste em manter o mesmo padrão de vida, com saídas e almoços caros na companhia de seus colegas de trabalho.

Ela não sabe como lidar com a situação

Em seu relato ela explica: “Custo de vida subindo, custo de energia subindo, sabe como é a situação? Meu marido é do tipo de pessoa que acha que colocar uma blusa a mais é suficiente, mas eu estou usando meias grossas, chinelos e diversos casacos em casa para conseguir lidar com a queda na temperatura. Ele sempre bate na tecla que estamos fazendo isso para economizar com as contas”.

“Ao mesmo tempo, percebo que essa é a única parte de sua vida com a qual ele é cauteloso. Enquanto não posso ligar o aquecedor para economizar ele sai com amigos depois do trabalho e paga rodadas de bebidas para todos!”.

Leia também: Pai confundiu peça íntima com tigelas para comida e viralizou no TikTok

“Além disso, ele também sai para almoçar com eles todos os dias que vai ao escritório, mas não sei se isso é específico da cultura de seu ambiente de trabalho, já que trabalho de casa e preciso aguentar a casa fria e congelando todos os dias”.

Para os usuários do fórum, ela precisa conversar com o marido e chegar a um acordo quanto a estas questões. “Fale com ele, montem juntos um orçamento e ligue o sistema de aquecimento”.

“Se quiser ligar, basta ligá-lo. Nem perca seu tempo pedindo permissão, apenas faça. Essa decisão também é sua”, afirmou outra pessoa.