Pai confundiu peça íntima com tigelas para comida e viralizou no TikTok

Ele confundiu parte da peça íntima com tigelas para petiscos (Reprodução / TikTok @emilyvogelplease)

Um pai desatento acabou colocando a filha em apuros depois de uma pequena confusão. Segundo o registro, compartilhado no TikTok, ele teria se confundido ao utilizar partes de uma peça íntima da filha como tigela para servir petiscos.

O registro hilário foi compartilhado no perfil de Emily Vogel no TikTok e rapidamente chamou atenção dos usuários da plataforma, chegando até mesmo a ser compartilhado em uma publicação feita pelo The Mirror.

Na gravação, que já foi vista mais de 1.3 milhão de vezes, Emily revela que recentemente seu pai a deixou constrangida quando, de forma acidental, utilizou os bojos de seu sutiã para servir comida durante uma pequena confraternização familiar.

Segundo ela, em momento algum seu pai descobriu o que realmente eram as “tigelas” nas quais os pretzels foram servidos por ele, o que a deixou com um misto de sensações entre a vergonha e o divertimento.

Ela publicou o registro

Após a onda de vergonha passar, Emily decidiu olhar a história pelo lado divertido e publicou seu relato no TikTok: “Meu pai encontrou os bojos do meu maiô secando e pensou que eram ‘pequenas tigelas’ para lanche”.

“Isso aconteceu durante nossas férias em família na última semana e, se vocês conhecessem o meu pai, realmente entenderiam como fomos parar nessa situação”, revela a mulher.

Rapidamente, as pessoas não conseguiram se controlar e compartilharam suas reações à filmagem, que mostra os dois bojos repletos de pretzels acompanhados por dois copos com bebidas.

“Eu realmente não consigo traduzir em palavras o quanto eu ri com essa situação! Eu continuo rindo muito disso”, comentou uma pessoa.

“Posso garantir que meus vizinhos acabaram de me ouvir gargalhando com este vídeo”, comentou outra pessoa.

Por outro lado, algumas seguidoras se identificaram com a situação e afirmaram esperar algo do tipo de seus pais ou companheiros: “Isso é definitivamente algo que meu marido faria”.

“Aconteceu o mesmo comigo! Mas meu pai achou que eram protetores para os joelhos”, comentou outra pessoa.