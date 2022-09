Mulher ‘rouba’ nome de bebê da irmã e é criticada pelos familiares

Uma mulher está passando por uma situação complicada depois de decidir utilizar o nome de bebê que sua irmã pediu a ela para não usar. Segundo um relato publicado de forma anônima no Reddit, o marido da mulher ficou completamente apaixonado pelo nome e deseja utilizá-lo para sua filha.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher afirma ter sido criticada por não respeitar a irmã e decidir seguir com sua opção de nome para a filha.

“Minha irmã mais velha e eu estamos grávidas. Ela escolheu os nomes Paul e Rose antes mesmo de eu saber que estava grávida. Acontece que ela teve um menino e me pediu para não usar o nome Rose uma vez que esperamos uma menina”.

“Eu e meu marido optamos por Rylee, mas ainda não escolhemos o nome do meio da nossa filha. Meu marido está apaixonado pelo nome Rylee Rose e eu por Rylee Elizabeth, mas meu marido quer muito, muito mesmo, escolher Rose”, conta a mulher.

“Por diversas vezes tentei falar com minha irmã e perguntar se poderíamos usar Rose como nome do meio, mas ela foi irredutível e disse que se seu segundo filho fosse um menino ela então abriria mão do nome”.

Ela está decidida a usar o nome

Mesmo sabendo que sua irmã ficou chateada com sua intenção em usar o nome, ela acredita não ser um grande problema uma vez que a irmã ainda poderá utilizar Rose como primeiro nome caso tenha uma filha.

No entanto, grande parte das pessoas afirmaram que ela deveria respeitar as vontades da irmã. “Acho Rylee Rose um nome estranho, parece algo vulgar. De todos os nomes no mundo por que seu marido justamente quer o que sua irmã escolheu?”.

Leia também: Mãe se espanta ao descobrir a grafia escolhida pelo marido para o nome do filho

“Sim, eu não gosto do nome que você escolheu e mesmo se gostasse iria escolher outro nome em respeito a minha irmã”, comentou outra pessoa, que completou: “Se isso causasse problemas com meu marido eu explicaria que o relacionamento com minha irmã é mais importante que o nome do meio de uma criança”.

“É por isso que você não deve dizer o nome do bebê para outras pessoas antes que ele nasça e o nome esteja registrado na certidão de nascimento”, finalizou uma terceira.