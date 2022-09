Mãe se espanta ao descobrir a grafia escolhida pelo marido para o nome do filho

Uma mãe está completamente espantada depois de descobrir a forma como seu marido pretende escrever o nome do filho. Segundo ela, a escolha do nome da criança foi em comum acordo, mas eles estão tendo problemas com a forma como o homem quer escrever o nome.

Conforme a publicação feita por ela no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, o nome do bebê foi escolhido em comum acordo pelo casal. “Escolhemos o nome Zachary, pois é muito significativo para meu marido. Este era o nome do meio de seu falecido avô, e eu também gosto muito do nome”.

“Meu marido e eu começamos recentemente a discutir a grafia do nome. Queremos ter tudo certo para quando nosso filho chegar e já estou de sete meses. Então eu decidi escrever o nome em um quadro para podermos esclarecer a grafia”, conta a mulher.

“De forma automática eu escreve ‘Zachary’, pois é a grafia mais comum para mim, mas meu marido rapidamente disse que eu escrevi errado. Então alterei para ‘Zackary’, o que ele também disse que estava errado”.

Ela não aceitou a grafia proposta pelo marido

Sem entender aonde o marido queria chegar, ela tentou uma última possibilidade: “Escrevi Zakary, mas ele informou que eu continuava escrevendo o nome errado. Quando ele escreveu eu me deparei com ‘Xaiquiri’”.

Ela acreditou que era uma brincadeira, mas rapidamente o marido disse que “ou era daquela forma, ou então não seria de forma alguma”. “Eu não apoiei a ideia dele de nomear o nosso filho como ‘Xaiquiri’, mas ele continua insistindo. Disse a ele que sou a favor de todas as outras grafias, mas ele afirma que não existe nada de errado com a proposta por ele”.

As pessoas nos comentários ficaram confusas com a escolha: “Se o nome do avô foi pronunciado como Zachary, por que motivo ele tem problemas em escrever dessa maneira. Você está pensando no bem de seu filho”.

“Todos vão ter problemas com a escrita e a pronúncia do nome, tente também pensar nos apelidos que seu filho pode acabar recebendo, pois a escrita lembra a bebida ‘Daiquiri’”, comentou outra pessoa.