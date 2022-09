Família se enfurece após jovem não ir ao casamento do irmão para ir ao da amiga

Uma jovem causou uma grande briga na sua família depois de decidir não comparecer ao casamento de seu irmão para participar do casamento de uma de suas melhores amigas.

Conforme a publicação, realizada pela jovem no fórum online Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, a mulher relata: “No ano passado, logo após o término dos bloqueios por causa da Covid-19, eu fui convidada para ser madrinha no casamento da minha amiga e minha filha foi convidada para ser a florista. Ela está muito animada com isso”.

“Minha amiga é como uma irmã para mim e estamos sempre apoiando uma a outra. Minha filha será a única florista e eu e a irmã dela somos suas madrinhas”, conta a jovem.

“Na semana passada meu irmão ficou noivo e revelou hoje que vai se casar no mesmo dia que minha melhor amiga, isso acabou causando uma grande confusão na minha família”, explica.

Ela afirmou que não comparecerá

Segundo a mulher, diante do anúncio feito pelo irmão ela revelou que não poderá comparecer ao casamento pois já se comprometeu com a outra celebração. “Disse a ela que a data está informada a todos desde o ano passado, quando recebemos os pedidos para participar ativamente da celebração”.

“Nós não somos parte ativa do casamento do meu irmão, mas meus familiares vão notar nossa ausência e meu irmão disse que ele é prioridade e que devo avisar que não vou mais ao casamento da minha amiga”.

“Agora meus pais tomaram as dores dele e disseram que não vão me perdoar se eu não for ao casamento dele e não me ajudaram mais com qualquer coisa em caso de necessidade. Eu amo meu irmão, mas também amo minha amiga. É irracional seguir com a minha escolha”? Questiona a mulher.

Para os usuários do fórum, ela deve pensar bem em sua decisão: “Você já está comprometida com o casamento da sua amiga, que foi reservado primeiro. Seu irmão poderia muito bem alterar a data”.

“Se é tão importante para ele ter você por perto, então ele que altere a data para que você possa comparecer”, comentou outra.

“Eu iria para o casamento do meu irmão, família em primeiro lugar”, finalizou uma terceira.