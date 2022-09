Entrada dramática: noivo quebra clavícula ao chegar de moto no casamento

Um noivo ficou em uma situação complicada depois de se acidentar enquanto chegava para a celebração de seu casamento. Na tentativa de realizar uma “entrada inesquecível”, o homem acabou indo parar diretamente na sala de emergência de um hospital.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, os noivos, que não tiveram sua identidade divulgada, celebravam seu casamento na cidade de Parma, na Itália.

Para a ocasião, eles decidiram que seria uma boa ideia “simular” uma “corrida de motos” onde a noiva aguardava ansiosamente a entrada de seu amado marcando a linha de chegada com uma bandeira quadriculada.

No entanto, eles não contavam que a ideia criativa também poderia ser perigosa. Enquanto a noiva, trajando seu belo vestido branco, aguardava a chegada de seu companheiro, é possível ouvir o barulho de buzinas e do motor da motocicleta pilotada pelo noivo, que se aproximava do local em alta velocidade.

Eles foram parar na sala de emergência

Diante de diversos convidados extasiados com a grande entrada do noivo, é possível assistir, no vídeo publicado pelo The Sun, o exato momento em que o homem perde o equilíbrio ao fazer a última curva em direção à noiva.

Em alta velocidade, os convidados assistiram de perto o noivo perder o controle da motocicleta e ser arremessado para a lateral do veículo apenas alguns segundos depois.

Após a queda, o noivo passou algum tempo sentado no chão enquanto os convidados e a noiva se dirigem até ele preocupados com a queda.

Em um desfecho completamente diferente do esperado, o casal foi direto para a sala de emergência de um hospital onde o noivo passou por atendimento médico e recebeu o diagnóstico de que, com a queda, acabou fraturando a clavícula.

Além da fratura, ele ainda precisou levar cinco pontos na cabeça devido a um corte por não estar utilizando um capacete no momento do acidente.

Como resultado, o casal agora tem um registro de seu grande dia diretamente da sala de emergência, onde a noiva, ainda trajando seu vestido, pode ser vista ao lado do noivo que é atendido pelos médicos.