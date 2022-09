Homem faz comentário homofóbico sobre prima e esposa se coloca contra ele

Através de um desabafo no Reddit, postado nesta quinta-feira (14) no perfil do usuário u/LocdNLoadd, uma mulher relatou ter se colocado contra o marido após ele ter atitude homofóbica com a própria prima.

“Meu marido fez uma espécie de comentário rude na a foto da prima dele no Facebook. Ela estava vestida como um ‘rapaz’ e meu esposo disse essas palavras exatas: ‘prima, não é para ser assim, não sei o que você está passando e é demais, amor. Mas não é isso.’”

A mulher acredita que o comentário de seu marido se refere ao fato da prima ser lésbica, pois a descoberta havia sido recente. Em seguida, ela conversou com o esposo e foi totalmente ignorada.

“Sugeri que ele se desculpasse com ela pessoalmente, porém mais uma vez ele manteve sua própria opinião porque essa é a família ‘dele’. Todo mundo estava dizendo como seu comentário era injustificado”, escreveu ela.

Interferência e apoio

De acordo com a mulher, ela se incomodou com a situação e decidiu enviar uma mensagem para a prima do marido. Ela escreveu o seguinte:

“Ei, eu sei que você não se lembra de mim, mas estou enviando uma mensagem para você porque queria me desculpar pelo que seu primo disse sobre sua foto. Veio de um lugar que eu não conheço. Particularmente concordo e acho que as pessoas deveriam poder postar quem são e o que querem. Então eu entendo se você não está sentindo muito ele ou suas opiniões. Entendo. Eu só queria chegar e dizer isso”, contou.

Após receber a mensagem, a prima do homem afirmou estar tudo bem e que não se preocupava com aquilo. Ao descobrir sobre a mensagem, o marido ficou chateado com a mulher e disse que ela estava sendo desleal por ter interferido contra ele.