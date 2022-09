Mulher se questiona após usar blusa do marido presenteado por amiga: ‘Ela se irritou comigo’

Mulher usa blusa de aniversário do marido na frente da amiga que presenteou: ‘Ela se irritou comigo’ (Reprodução/Pixabay - StockSnap)

Uma mulher desabafou nesta quarta-feira (14) no Reddit, após amiga de seu marido passar a tratá-la de forma estranha. O homem havia feito aniversário e recebeu um presente da outra mulher, mas acabou se incomodando ao ver a esposa de seu amigo o utilizando.

“A amiga do meu marido lhe deu um suéter de aniversário. Acabei usando porque estava frio e estávamos viajando com os amigos dele e eu não tinha agasalho próprio”, iniciou o relato, através do usuário u/bloom890.

“Meu marido está acostumado que eu use as roupas dele, mas a amiga que deu a ele ficou claramente irritada comigo”, continuou.

De acordo com a autora do desabafo, a amiga de seu marido passou a agir de modo estranho com ela, além de realizar indiretas em relação ao presente.

“Ela fez um comentário sobre como o suéter tinha sido um presente para meu marido quando ela me viu usando. Estava agindo de forma curta comigo pelo resto da viagem e fazendo comentários que eu senti que eram direcionados a mim”, desabafou.

Reações no fórum da internet

No final do relato, a autora ainda questionou aos usuários da plataforma sobre estar ou não errada em ter utilizado o suéter do marido, tendo sido um presente de terceiro. Os internautas não só a defenderam, como também apontar por um possível ‘crush’ no marido por parte de sua amiga.

“Você não está errada. Então, há quanto tempo ela está apaixonada pelo seu homem?”, escreveu um dos redditors, tendo o comentário mais votado até o momento.

“Exatamente. A pergunta de um milhão de dólares: há quanto tempo essa amiga tem tesão pelo marido?” escreveu outra pessoa na rede.

“É isso que eu quero saber também: uma vez que você dá um presente a alguém, é dele fazer o que quiser com ele”, observou um internauta.

