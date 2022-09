Homem afirma que sua noiva foi ‘enviada a ele’ pelo espírito da falecida esposa

Uma noiva afirma ter se sentido desconfortável depois que seu noivo, um viúvo, decidiu lhe pedir em casamento utilizando o anel de noivado que era de sua falecida companheira. Segundo ela, o noivo insiste em dizer que o espírito de sua esposa morta foi responsável por “unir os dois novamente”.

Em seu relato, feito no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher conta que reencontrou seu noivo, um antigo namorado, depois da morte da esposa do rapaz. Eles estão juntos há dois anos e, embora o ame, ela admite que existem alguns aspectos estranhos rondando seu companheiro, como já ter a chamado pelo nome da esposa morta e “ficar infeliz” quando ela “deixa a desejar” em habilidades que sua antiga esposa tinha.

“Eu pensei que ele precisava de mais tempo para curar isso. Quando ela morreu, ele guardou seu anel de noivado e eu encarei como sendo algo para se lembrar dela, mas na semana passada ele disse que queria me dar o anel porque foi avisado pelo espírito de sua esposa que eu fui enviada a ele por ela. Eu recusei e disse a ele que fiquei desconfortável com isso”, conta a mulher.

“Ele agora pensa que eu não me importo com seus sentimentos e com a memória de sua falecida esposa. Eu explodi e disse a ele que ele precisa seguir em frente para poder ter uma vida de verdade no nosso relacionamento e que não deve ficar preso ao passado e me comparar com sua esposa morta”.

Ela teme que o casamento seja cancelado

Diante da atitude do companheiro, e de sua explosão, a jovem revela que os dois acabaram tendo uma discussão acalorada que terminou com o noivo saindo de casa. Até o momento em que publicou seu desabafo, ela não teve notícias do homem e agora teme que ele cancele o casamento por completo.

Procurando por conselhos, ela decidiu pedir ajuda de outras pessoas no Reddit e recebeu o apoio de diversos usuários da plataforma que se solidarizaram com sua situação.

“Você não é o ‘tapa buraco’ dele e ele está errado em tentar ‘te moldar’ conforme a falecida esposa. Por favor, não siga com o casamento enquanto ele não superar a perda dela”, comentou uma pessoa.

“Acho que ele não conseguiu viver o luto de forma adequada. Sim, ele perdeu a esposa, mas isso não significa que o amor deixe de existir. Ele está indo além de viver com um fantasma e te colocando como uma substituta para ela. Você merece mais do que isso”, afirmou outra.