Noiva afirma que os pais ‘destruíram’ seu casamento intencionalmente

Uma noiva ficou completamente chateada com a atitude de seus pais. Segundo ela, os dois utilizaram a festa de seu casamento para notificar os convidados sobre uma situação trágica envolvendo a irmã mais nova da noiva.

Em seu relato, compartilhado no Reddit, a mulher revela sempre ter tido problemas com sua irmã mais nova, a qual afirma ser chamada de “a princesa da família” por seus pais.

“Por questões de favoritismo nós nunca tivemos um bom relacionamento enquanto crescíamos e decidimos fazer terapia para tentar solucionar isso, mas depois que a peguei junto com meu namorado, ela acabou para mim”, conta a mulher.

“Eles se casaram e meus pais continuaram insistindo para nos reconciliarmos e fazer aquelas sessões de terapia, mas eu ignorei os pedidos e me recusei pensando em manter minha sanidade”.

Ela então revela ter conhecido uma outra pessoa, com a qual se casou recentemente sem a presença da irmã, mas com seus pais por perto. “Meus pais ainda insistiram em convidá-la, mas eu me recusei. Além do mais, ela não teria vindo de toda forma pois recentemente passou por um aborto espontâneo”.

Eles conseguiram estragar o casamento

Continuando seu relato, a mulher revela que desde que seus pais chegaram em seu casamento eles passaram a contar a todos os convidados sobre o aborto sofrido por sua irmã.

“Disse a eles para pararem com isso, mas então eles se levantaram e anunciaram a perda gestacional da minha irmã no microfone! Fui pega de surpresa com a atitude deles e senti que fizeram isso por raiva de mim. Olhei para meu marido que estava visivelmente frustrado, eu só consegui andar até eles e mandá-los sair do meu casamento imediatamente”.

Segundo a mulher, seus pais ficaram atordoados e não entenderam os motivos pelos quais estavam sendo expulsos do casamento.

“Eles foram embora, mas se irritaram comigo e toda a família se envolveu ficando ao lado deles! Disseram que eu estava amargurada e ressentida com minha irmã e que isso me tornou insensível! Diversos familiares ficaram furiosos comigo e saíram mais cedo e agora acredito que eu posso ter destruído tudo ao expulsá-los”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela pode ficar tranquila uma vez que agiu corretamente: “Nem por um segundo pense que você foi errada! Meu casamento foi destruído por um parente que decidiu homenagear outro que faleceu. Eu fiquei irritada e ainda me irrito toda vez que lembro disso, faz 10 anos”.

“Eles fizeram isso e você não podia fazer nada para mudar. As pessoas iam reclamar de toda forma, então fez o que te deixou mais aliviada. Faça terapia, mas para você”, comentou outra pessoa.

“Você está prestes a começar sua própria família e é hora de se afastar deles por um tempo, a menos que eles mudem. Você nunca vai receber validação ou amor deles. É hora de se rodear daqueles que te amam e valorizam”, finalizou uma terceira.