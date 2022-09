Encontro ‘desastroso’ termina em clube adulto após homem se abrir sobre sua vida

Uma mulher decidiu compartilhar um vídeo no TikTok revelando qual foi o pior encontro de sua vida. Segundo seu relato, o encontro em questão terminou com uma “breve visita” a um clube adulto na companhia de seu ‘date’ e dos amigos dele.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a jovem Gabriella Miller decidiu contar sua história por meio de um vídeo publicado em seu TikTok, que rapidamente se tornou viral.

Ela explica que ficou completamente assustada quando seu encontro terminou em um clube adulto na companhia de seu date e dos amigos do homem, depois que os dois tiveram um começo de noite interessante com “boa comida e bebida em um restaurante bacana”.

Segundo Gabriella, a situação começou a sair do controle quando o homem decidiu se abrir com ela e revelar todo seu “drama familiar”, a fazendo optar por não querer um segundo encontro. Foi neste momento que ela soube que ele estava fazendo aniversário naquele dia e que pretendia comemorar com alguns amigos em um clube adulto e decidiu convidá-la para se juntar a eles.

“E então ele me levou até um clube de strip. O que é meio estranho e inapropriado para um primeiro encontro. Mas eu consigo me divertir fazendo qualquer coisa, então concordei em ir e fazer o possível para me divertir”.

Ela não quis um segundo encontro

Segundo seu relato, após concordar com o estranho convite do homem, eles se encontraram com os amigos dele no clube em questão e ela foi informada de que ele era um “assíduo frequentador” do local, fato que não a surpreendeu ou incomodou até que ele e os amigos afirmaram se tratar de uma brincadeira.

No entanto o que a deixou espantada foi uma mensagem enviada por ele no dia seguinte: “Ele disse que gostou de mim e que deveríamos ficar juntos até eu decidir deixá-lo por outra pessoa. Antes de mais nada, é sério que você vai se colocar para baixo e se desrespeitar assim? Definitivamente não entendo os homens”.

Leia também: Sogra fica irritada após o genro se recusar a dividir o sorvete com ela

Diversas pessoas assistiram ao vídeo da jovem e decidiram comentar sobre sua experiência, sendo que muitos se espantaram com a ideia de “primeiro encontro” do homem. “Meu traço tóxico é que eu me apegaria a uma pessoa que me levasse para um primeiro encontro como esses”, comentou uma pessoa.

“Eu teria ido embora assim que alguém disse que ele era um frequentador assíduo do clube. Na verdade, não deixaria nem ele me convidar para ir a um lugar desses”, comentou outra.