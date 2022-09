Sogra fica irritada após o genro se recusar a dividir o sorvete com ela

Um homem afirma ter comprado uma briga com a sogra por se recusar a dividir seu sorvete com ela. Ele teria se recusado a dar uma “lambida” do sorvete para a mãe de sua esposa, e em troca se ofereceu para pagar um sorvete inteiro para ela.

De forma anônima, o homem compartilhou sua história no Reddit e teve seu relato publicado pelo The Mirror. Segundo seu relato, ele, sua esposa e sua sogra iriam aproveitar uma noite de cinema e filmes em casa. Para isso, ele comprou sorvetes para todos tomando cuidado de guardar alguns extras no freezer.

No entanto, ele se surpreendeu quando a sogra pediu um pedaço de seu sorvete para “experimentar outro sabor”, e teve seu pedido recusado de forma educada.

“Eu disse educadamente que não queria que ela lambesse meu sorvete e que tinha mais do mesmo sabor no freezer. Ela disse que eu não precisava dar outro sorvete para ela, que ela só queria experimentar o meu. Eu novamente recusei e passei a ser chamado de egoísta por ela e pela minha esposa”.

Ele ficou inconformado

Inconformado com a situação, o homem garantiu que qualquer outra pessoa que estivesse na mesma situação que ele teria a mesma reação. “Sei que qualquer outra pessoa agiria da mesma forma que eu”.

“Apesar disso, a reação delas me fez questionar se eu realmente fui ganancioso e egoísta por não querer compartilhar o mesmo sorvete com a minha sogra”, explica o homem.

Para os usuários do Reddit, sua reação foi natural, ainda mais depois que ele revelou que a sogra tem o “estranho hábito de deixar os cachorros lamberem seu rosto”.

Leia também: Marido recusa jantar com a esposa para poupar dinheiro, mas gasta com amigos

“Eu não a deixaria lamber meu sorvete em hipótese alguma! Se fosse você, eu teria pego uma faca na cozinha e cortado um pedaço do sorvete para ela, só para evitar a discussão”, comentou uma pessoa.

“Por que ela pensaria que não há problema em te pedir uma lambida do seu sorvete? Se fosse sua esposa eu até entenderia, mas a falta de limites da sua sogra é um pouco perturbadora, para ser honesto”, finalizou outra.