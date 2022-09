Cachorrinha carrega filhote pela boca para mostrar a seu tutor; cena fofa viralizou

Uma cachorrinha viralizou no TikTok ao carregar seu filhotinho na boca para mostrá-lo, toda feliz e orgulhosa, a seu tutor.

A fêmea, de pequeno porte, aparece anda pela sala com a cria e chega até o sofá, onde está sentado Luiz Fagundes Mesquista. “Você trouxe ele aqui para eu ver?”, diz ele, que pega o bebê no colo.

Em seguida, a cachorrinha sobe no sofá também e depois pula no colo do dono. Os três ficam juntos, aproveitando um momento de muito amor.

O vídeo já conta com mais de 760 likes e 9 mil comentários.

Assista aqui:

“Pai, me ajuda, fica um pouquinho com ele”, “Toma, pai, cuida do seu neto um pouquinho aí, por favor” e “Toma essa criança pelo amor de Deus” foram alguns dos comentários engraçados deixados no post.

Nem tão fofinho assim...

Doguinhos podem ser fofos, mas também são ótimos em defender seus donos, custe o que custar Recentemente, um ladrão foi mordido por um cachorro após invadir uma casa em Teresina, no Piauí. O curioso é que, depois de ser atacado, o homem ainda pediu aos proprietários da residência para ser levado ao hospital por conta dos ferimentos.

O caso aconteceu na madrugada do dia (8) e foi registrado por câmeras internas de segurança. Nas imagens, é possível ver cachorro da raça Husky Siberiano mordendo a mão e a perna do ladrão.

O dono da casa contou que o rapaz entrou pela porta da frente e tentou sair pelos fundos, mas não contava com a presença do animal de estimação.

O proprietário, que estava dormindo até então, foi até a cozinha e encontrou o ladrão, levando um baita susto.

Após ser expulso, o bandido teria realizado ainda um assalto em um comércio próximo. Mais cedo, já tinha tentado invadir outras duas casas no mesmo bairro.

