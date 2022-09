Ladrão invade casa, é mordido por cachorro e pede socorro aos donos

Um ladrão foi mordido por um cachorro após invadir uma casa em Teresina, no Piauí. Depois de ser atacado, o homem ainda pediu aos donos da residência para ser levado ao hospital por conta dos ferimentos.

O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira (8) e foi registrado por câmeras internas de segurança. Nas imagens, é possível ver cachorro da raça Husky Siberiano mordendo a mão e a perna do ladrão.

Segundo apurou o “G1″, o dono da casa contou que o rapaz entrou pela porta da frente e tentou sair pelos fundos, mas não contava com a presença do animal de estimação.

O proprietário, que estava dormindo até então, foi até a cozinha e encontrou o ladrão. Ele dizia que o cachorro o havia mordido e pedia para ser levado ao hospital.

“Tem um monte de gente querendo me matar aí, doido. Cachorro me mordeu, me leva pro hospital, doido. Tem um monte de gente atrás de mim e o cachorro me mordeu, me leva pro hospital. Tu é doido, doido. Olha, o cachorro me mordeu” , disse o assaltante.

Um susto e tanto

O dono da residência afirmou à reportagem que nunca havia visto o ladrão e que tomou um grande susto ao “dar de cara” com ele em sua cozinha.

Após ser expulso, o bandido teria realizado ainda um assalto em um comércio próximo. Mais cedo, já tinha tentado invadir outras duas casas no mesmo bairro.

O proprietário contou que fez um boletim de ocorrência para registrar o caso, mas que não sabe ao certo o que aconteceu com o ladrão depois.

