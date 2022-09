Pai recebe críticas por ensinar a filha a cozinhar para ‘fazer a família feliz’

Um pai solteiro foi duramente criticado na internet após revelar que está ensinando sua filha de 14 anos a cozinhar para “fazer sua família feliz no futuro”. Segundo ele, a ideia não era passar “ideais machistas” para a menina, mas sim mostrar a ela que “cozinhar é um ato de amor”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem contou sua história por meio de uma postagem no Reddit, onde questionou as pessoas sobre estar errado por querer que a filha cozinhasse já que ele acredita que cozinhar é “um ato de amor”.

Segundo relato do homem, em momento algum ele teve intenção de que a filha assumisse um “papel tipicamente feminino” em sua futura casa, mas sim tentou incentivá-la a seguir e aprimorar seu talento para a cozinha.

“Minha filha Mary, perdeu sua mãe quando era criança. Tirando os quatro anos que a mãe dela estava viva ou que estávamos morando com meus pais, eu fui o único responsável por sua criação”, conta o homem.

“Eu mesmo cozinho desde os 14 anos e gosto de fazer isso como uma forma de demonstrar carinho pelas pessoas que eu gosto. Inclusive eu acho que sou um ‘chef caseiro’ muito bom e sei que minha filha herdou um pouco de suas habilidades de mim”.

Ele pensou em incentivá-la

Conforme conta o pai, a menina mostrou interesse pela cozinha desde seus quatro anos de idade, e desde os 12 ele decidiu incentivá-la a ser completamente responsável pelo jantar de um dos dias da semana.

“Ela é extremamente habilidosa! Na última semana ela fez um risoto de quatro queijos, batatas assadas, um bife no ponto perfeito e um crumble de morango com ruibarbo acompanhando um sorvete caseiro. Absolutamente TUDO foi feito por ela”.

“Anos atrás ela me perguntou por que eu aprendia a cozinhar e por que eu gosto de fazer o jantar, eu disse a ela que considero o ato de cozinhar uma forma de fazer as pessoas que amamos ficarem felizes e saudáveis. Além disso, disse também que foi uma forma de impressionar a mãe dela no nosso primeiro encontro”, conta o homem.

Apesar de toda a memória afetiva e o sentimento envolvidos na cozinha, a situação mudou de cenário quando a filha do homem passou a cursar uma disciplina não obrigatória de cozinha.

“Ela queria aprimorar suas habilidades e aprender novas receitas. Quando sua professora perguntou o que a motivava a cozinhar ela respondeu de forma inocente que queria ‘fazer seu futuro marido e filhos felizes e saudáveis’. Imediatamente recebi uma ligação pedindo para comparecer a escola e fui criticado por ser um pai ‘insalubre e ensinar valores machistas’ a minha filha”.

“Tanto a professora quanto as mães de um grupo de mães onde busco apoio disseram que estou sendo um idiota e ensinando minha filha a ser ‘obrigatoriamente a dona de casa de algum homem por aí'. Eu realmente fiz isso? Estou pronto para ser julgado e condenado se assim for”, questiona o homem.

Rapidamente as pessoas informaram que ele não estava ultrapassando limites envolvendo a criação da filha, e que estava tratando o ato de cozinhar não como uma obrigação, mas como algo que deve ser feito por prazer.

“Eu sou feminista e professora, posso dizer com propriedade que essa professora estava fora da casinha! Ela não tinha o direito de criticar a personalidade e a expressão pessoal dos desejos da sua filha em relação ao futuro dela”, comentou uma pessoa.

“Parece uma falha de comunicação com a professora. Sua intenção era ensinar uma habilidade que sua filha precisará desenvolver para sobreviver, não que ela precisa saber cozinhar para manter um marido e um relacionamento saudável. Você é um homem e é quem cozinha para sua família, só isso já mostra que a cozinha é algo sentimental e não ligado ao ‘papel’ da mulher em sua casa”, comentou outra.