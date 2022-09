‘Minha cunhada afirma que eu deveria pedir permissão a ela antes de engravidar’

Uma mulher se surpreendeu com a reação negativa de sua cunhada ao saber que não era a única grávida na família. Segundo seu relato, ao saber que o irmão de seu marido também seria pai, a mulher ficou completamente enfurecida.

Segundo relato compartilhado no Reddit, e publicado pelo The Mirror, a mulher relata que não esperava a reação de sua cunhada ao saber sobre a gravidez. Enquanto a cunhada estava grávida de 15 semanas, ela está com 9 semanas de gestação.

“Minha cunhada está grávida de 15 semanas, enquanto eu estou de 9. Eles descobriram primeiro sobre a gestação e contaram para toda a família. Ficamos contentes por eles, mas eu fiquei um pouco desanimada pois eu e meu marido estávamos tentando engravidar há quase 1 ano”, conta a mulher.

“Ficamos em êxtase quando descobrimos a gravidez e decidimos contar para o irmão do meu marido, que é também o melhor amigo dele. Meu cunhado ficou animado, mas pediu para contar para a esposa sem minha presença ou a do irmão”.

A notícia não foi recebida de forma agradável

Conforme o relato, a reação da cunhada do casal ao descobrir a outra gestação não foi a esperada. “Ela chorou e disse que nós deveríamos ter pedido permissão para engravidar enquanto ela estava grávida ou ao menos esperado até o segundo trimestre”.

“Nós não estávamos tentando chamar a atenção ou roubar a emoção do momento para eles! Na verdade, nós ficamos surpresos de saber da nossa gestação porque não estávamos tentando com a mesma frequência que no ano passado”.

“Minha cunhada parou de falar com a gente e nos trata com indiferença desde então. É estranho porque a família do meu marido é extremamente próxima e sempre se encontra. A situação toda está nos levando a acreditar que agimos errado de alguma forma”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela deve ficar tranquila e aproveitar sua gravidez: “Ninguém é ‘dono’ da gravidez de ninguém, então vocês não precisam ter a permissão dela para engravidar”, comentou uma pessoa.

“Em vez de perceber que seus filhos podem ser melhores amigos, ela se tornou egoísta e mesquinha com a notícia”, comentou outra.