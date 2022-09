Tia ‘rouba’ festa da sobrinha para comemorar o aniversário do filho

Uma mãe ficou completamente enfurecida com sua irmã depois que ela decidiu aproveitar o aniversário da sobrinha para comemorar também o aniversário de seu filho. Segundo ela, a mulher decidiu levar um bolo para a ocasião com a intenção de fazer o filho se sentir incluído.

Conforme a publicação, realizada pela mulher no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a situação toda gira em torno do aniversário de 16 anos da filha dela, Maya. Para a ocasião, elas estão planejando uma pequena festa com amigos e familiares, incluindo a tia e o primo da jovem, Dylan, de dois anos.

Como o aniversário do menino é 12 dias depois do aniversário da jovem, a tia está insistindo para que ele tenha seu próprio bolo de aniversário na ocasião para não se sentir excluído, o que pode “ferir os sentimentos” da aniversariante.

“Estamos fazendo uma festa par minha filha que irá completar 16 anos no começo de outubro. Não vai ser algo grande, mas será uma festa divertida no nosso quintal e teremos a presença de amigos, familiares e muita música e comida”, conta a mãe da jovem.

A tia tem outros planos

Ao saber sobre as comemorações de aniversário da sobrinha, a tia mostrou que tem outros planos para a ocasião. “Como o aniversário de Dylan é 12 dias depois do da minha filha, minha irmã perguntou se pode trazer um bolo de aniversário para ele no dia da festa”.

“Na mesma hora eu disse que não e expliquei para ela que a festa é da minha filha e que trazer um bolo de aniversário para Dylan pode ferir os sentimentos dela. Minha irmã disse que estou fazendo uma ‘tempestade em copo d’água’ e decidiu escalar a situação para meus pais e irmãos, que ficaram ao lado dela!”, revela a mulher.

Leia também: Ela descobriu que a tia se casará no mesmo dia e lugar que ela, mas 1 hora depois

Para os usuários do Reddit, ela deve se manter firme em sua decisão: “Ela está tentando transformar o aniversário da sua filha em uma festa conjunta. Se ela quisesse fazer isso, deveria ter combinado com você em outra ocasião”.

“A menos que ele tenha restrições alimentares e que precise de outro tipo de bolo, não vejo razão em fazer isso a menos que ela queria usar a festa da sobrinha para comemorar o aniversário do filho dela”, comentou outra pessoa.

“A festa não é do filho dela, e se ela quer comemorar isso, que crie seu próprio evento. Não é razoável usar a festa de uma adolescente para fazer uma festa de criança! Ela está sendo injusta com os dois ao fazer isso”, finalizou uma terceira.