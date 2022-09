Homem se revolta ao descobrir que a namorada ‘deu um nome’ para seu carro

Um homem está completamente incomodado por conta de um hábito de sua namorada. Segundo ele, a mulher tem a “estranha mania” de “chamar seu carro por um nome e se referir a ele como sendo uma pessoa”.

Conforme a publicação realizada pelo homem no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, ele, que tem 25 anos, está namorando com uma jovem de 23 anos. O relacionamento dos dois está fluindo bem e já dura 9 meses, mas apesar de tudo ele acha estranho o fato de ela se referir ao próprio carro como uma pessoa.

“Quando ela tinha 21 anos, seus pais lhe presentearam com um carro o qual ela chamou de Angie. Soube disso desde o nosso primeiro encontro e desde então ela sempre se referiu ao carro como uma pessoa. Quando o pneu furou meses atrás ela me ligou e disse que o ‘sapato de Angie quebrou e que ela precisaria comprar um novo’”.

“Tudo ia bem até que isso acabou acontecendo na frente dos meus amigos. Nós saímos para beber e ela se ofereceu para ser a motorista da rodada. Ficamos fora por algumas horas e acabamos um pouco bêbados. Na volta ela disse que precisaria parar no posto de gasolina para ‘pegar alguma coisa para Angie beber’”, conta o homem.

Ele não conseguiu ficar quieto

Segundo o homem, diferente das outras vezes ele não conseguiu segurar sua própria opinião e revelou seus sentimentos em relação ao hábito da namorada. “Posso ter sido um idiota pois disse a ela que era estranho e embaraçoso ela falar do carro como se fosse uma pessoa”.

“Ela ficou quieta e não disse mais nada, depois deixou meus amigos em casa e me deixou no meu apartamento. Eu perguntei a ela por que não íamos voltar para a casa dela, como combinado, e ela disse que precisava de um tempo sozinha. Desde então ela não falou mais comigo”, conta o homem.

Para os usuários do Reddit, ele realmente agiu de forma errada: “Você a fez se sentir julgada e agora ela deve estar se perguntando sobre outros julgamentos feitos por você. Ela deve estar se sentindo insegura em ficar ao seu lado”.

“Nada pior do que ser alguém que não deixa o parceiro ter suas próprias manias. Isso é uma peculiaridade dela e não machuca ou fere ninguém. Você a fez se sentir mal sobre uma mania inofensiva dela”, comentou outra.