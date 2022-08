Vídeo flagra luta selvagem entre búfalo e leão na natureza para impedir ataque mortal contra presa

Um vídeo impressionante flagrou uma luta selvagem entre um búfalo e um leão, na natureza, para impedir um ataque mortal contra uma presa indefesa.

O registro foi compartilhado recentemente nas redes sociais pela página @animals_powers e acabou viralizando rapidamente entre os usuários.

No registro, é possível ver o momento em que o felino ataca o búfalo, aparentemente já sem força para se defender.

Logo depois, parece outro búfalo, que aparentemente faz parte da manada, aparece com o objetivo de salvar a presa.

Com isso, é possível ver uma impressionante luta selvagem, que permite o salvamento do búfalo indefeso.

O vídeo já conta com mais de 620 mil reproduções e inúmeras reações dos usuários. Confira registro impactante:

Vídeo flagra momento em que rinoceronte ataca leão na natureza e ‘coloca animal para correr’

Em outro registro impressionante, um vídeo flagra momento em que rinoceronte ataca leão na natureza e ‘coloca animal para correr’.

No registro, é possível ver o momento em que três leões atravessam um rio com forte correnteza.

Rapidamente, aparece um rinoceronte gigante, que ataca um dos animais de forma violenta. Com isso, o leão acaba escapando da situação.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com quase 400 mil reproduções. Confira:

Texto com informações da página @animals_powers