Manequim maquiado e com peruca é comparado a ex-BBB Brunna Gonçalves e imagem viraliza; veja

Meme com manequim parecido com Brunna Gonçalves viraliza nas redes sociais (Reprodução/Twitter)

Uma postagem no Twitter sobre o antes e depois de um manequim maquiado e usando uma peruca viralizou por um detalhe curioso: um comentário destacou que o boneco ficou muito parecido com a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, a esposa da cantora Ludmilla. Logo a história ganhou repercussão e a própria “inspiração” da imagem compartilhou o meme nas redes sociais (veja abaixo).

A publicação inicial dizia: “Fiz maquiagem no meu manequim”. Em seguida, um internauta comentou: “Arrasou!! Tá igual a Brunna, a esposa da Ludmilla”.

O caso ganhou repercussão e a própria dançarina, demonstrando muito bom humor, compartilhou no seu perfil no Twitter. A postagem já teve quase 150 mil curtidas e quase 1 mil comentários.

Os internautas se divertiram com as imagens: “Eu se fosse a Brunna já tinha colocado a manequim de foto de perfil”, disse uma seguidora. “Fã ou hater” destacou outra.

“Eu tô passando mal”, escreveu outro internauta. “O melhor é que foi ela mesma [Brunna] quem compartilhou”, se divertiu outra.

Veja abaixo a repercussão na web:

tem meia hora eu rindo disso, vei kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/NVyEx2hC1l — Laise Dias ⚡✊🏼 (@laisedias) August 3, 2022

Eu se fosse a Brunna já tinha colocado a manequim de foto de perfil https://t.co/tmL80rch8O — 🏳️‍🌈 Fer Sicuro (@fesicuro) August 2, 2022

Quem é Brunna Gonçalves?

Além de já ter se tornando um rosto conhecido por estar entre as dançarinas de Ludmilla, Brunna ganhou fama nacional ao participar da edição 2022 do “Big Brother Brasil”.

Brunna faz sucesso nas redes sociais ao mostrar seu cotidiano na vida profissional e amorosa e também costuma chamar bastante atenção da mídia, especialmente quando revela detalhes íntimos de seu relacionamento com a funkeira.

Ludmilla e Brunna Gonçalves são casadas desde 2019 (Foto: Reprodução/Instagram)

Em junho deste ano, ela comentou sobre a primeira vez em que beijou Ludmilla. A dançarina explicou que somente após o beijo começou a questionar sua sexualidade - até então, considerava-se heterossexual.

Ela também já agitou a internet ao falar sobre sua intimidade com a esposa em um episódio do programa ‘Prazer Feminino’, apresentado por Marcela Mc Gowan e Karol Conká no GNT.

“Eu tinha muita vergonha”, falou Brunna sobre o sexo oral. “Eu nunca me senti a vontade no sexo hétero. Depois que me descobri [bissexual], minha vida mudou. Eu pensei: ‘Como eu passei 26 anos da minha vida aceitando aquilo que eu recebia?’”, disse.

