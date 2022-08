“Blasfêmia”: Biquíni religioso provoca ira de usuários das redes sociais

Um publipost feito pela influencer Addison Rae provocou a ira dos religiosos de plantão nas principais redes sociais, que a acusaram, inclusive, de “blasfêmia”.

Tudo porque a estrela do TikTok posou pra fotos usando um biquíni com tema religioso, criado pela marca Praying, em colaboração com a Adidas. A peça foi anunciada para venda por US$ 100 (cerca de R$ 530, pela cotação atual)

O controverso biquíni, chamado de ‘Holy Trinity Bikini’ (Biquíni da Santíssima Trindade), e todo branco e tem gravado em inglês, na parte superior, onde ficam os seios, as palavras “Pai” e “Filho”. Já na parte inferior, da calcinha, estava gravado a palavra “Espírito Santo”.

Biquíni da Santíssima Trindade (Reprodução)

De acordo com o New York Post, a alusão à Santíssima Trindade enfureceu o público religioso e o post teve uma enxurrada de comentários criticando a publicidade, a influencer e, claro, o modelito ousdo.

“Isso desrespeita Jesus. Triste que você tenha feito por dinheiro”, disse um usuário da rede. “É blasfêmia!”, reagiu outro.

Em função das críticas e comentários desrespeitosos, a marca achou por bem apagar a postagem.

Mas nem todos acharam o Biquíni da Santíssima Trindade um horror. Alguns comentários foram positivos, incluindo o famoso fotógrafo Mark Hunter, que qualificou a peça de “Home Run” (quando o jogador rebate a bolsa e correr por todas as bases, pontuando em uma partida de beisebal).

A cantora americana Christina Aguilera também compartilhou em suas redes a versão francesa do biquíni, onde está escrito palavras “Père”, “Fils” e “Esprit Saint”, mas seus seguidores não ficaram escandalizados com a peça, muito pelo contrário, sua timeline ficou repleta de elogios. “Linda e sexy”, comentou um dos seguidores. “Deusa Total”, respondeu outro.

