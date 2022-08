Emocionante: coelho resgatado ‘adota’ gatinha como sua melhor amiga antes de morrer (Ryanne Palermo/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Embora de espécies diferentes, o sentimento entre Echo e Ahsoka se assemelhava e muito. Com cinco anos de idade, o coelhinho “adotou” a gatinha de 12 semanas como sua melhor amiga e passaram a compartilhar a maior parte do dia juntos. Relato extraído do portal The Dodo.

Embora o gato Ahsoka tenha seus irmãozinhos, a preferência pela amizade do coelho era nítida.

“Pensamos que ter irmãos seria ótimo [para Ahsoka] e eles ficariam juntos, e tudo seria ótimo”, disse Ryanne Palermo, dona de Echo e Ahsoka, ao The Dodo. “Mas ela escolheu o coelho em vez de seus próprios [colegas de ninhada] e se uniu a Echo em vez disso.”

Inserção de Echo na família

Echo foi resgatado de um abrigo de animais por Palermo e já mostrou um instinto defensor de irmão mais velho, em relação a Ahsoka. Ele permitia que apenas sua melhor amiga adentrasse à sua gaiola.

“Echo governava a casa”, disse Palermo. “Todos os outros animais o temiam – exceto Ahsoka, que simplesmente o amava. Ele era o rei e ela era sua rainha.”

Além da programação de TV, como atividade dos animais, ambos compartilhavam a maior parte do tempo em abraços.

“Tudo o que [Echo] queria fazer era se aconchegar com meu marido, eu e Ahsoka”, disse Palermo. “É o mundo de Echo e nós apenas vivemos nele.”

Despedida do coelho

Ahsoka cultivou uma bela amizade antes de Echo ter falecido no início de julho. A gatinha ainda ocupa a cama que eles compartilharam, mantendo as boas memórias.

“Eles estavam sempre aconchegados e dormindo juntos”, disse Palermo. “Ela também gostava de brincar com as orelhas dele. Ela sempre foi gentil e ele parecia adorar.”

Embora o coelho não esteja mais presente, certamente mudou a vida de a gatinha que jamais o esquecerá.