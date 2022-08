Vídeo flagra ‘ação perigosa’ de homem para capturar jacaré que invadiu residência; assista

Um vídeo viral flagrou uma ‘ação perigosa’ de um homem para capturar uma jacaré que invadiu uma residência.

No registro impressionante, captado por outra pessoa, é possível ver o homem utilizando uma lixeira grande para capturar o animal.

O vídeo foi compartilhado recentemente no Instagram pela página ‘animals_powers’ e já conta com quase 500 mil visualizações.

Vídeo flagra ‘ação perigosa’ de homem para capturar jacaré que invadiu residência

Apesar do risco, o homem consegue capturar o animal com o recipiente, deixando o animal preso.

Rapidamente, o registro acabou viralizando nas redes sociais e deixando os usuários impressionados.

“O mais inteligente que vi até agora”, “Arriscado pra caramba” e “Embalou o Lacoste fresquinho” foram alguns dos comentários. Confira registro:

Vídeo flagra momento em que crocodilo ataca tratadora e da giro mortal para imobilizar vítima

Em outro caso impressionante, um vídeo flagrou o momento exato em que um crocodilo ataca uma tratadora e da um giro mortal para imobilizar a vítima.

O incidente ocorreu no ano passado e voltou a circular nas redes sociais novamente. O momento foi captado por um visitante.

Como é possível ver no vídeo, a tratadora do centro de répteis Scales and Tails de Utah, nos Estados Unidos, foi mordida por um crocodilo e puxada para dentro da água.

Quando o animal pegou a mão da tratadora e começou a fazer movimentos de caça (uma espécie de giro), um visitante seguiu orientações dela e subiu em cima do crocodilo para ajudar. Confira:

Com informações da página @animals_powers