Hábito incomum de vizinhos irrita mãe após seu filho ser acordado todos os dias

Uma mãe está extremamente irritada com a atitude de seus vizinhos que, segundo ela, adquiriram um hábito que está afetando de forma negativa a rotina do seu filho.

Em um relato realizado no Mumsnet e compartilhado pelo The Mirror, a mulher revela que mora em um conjunto de apartamentos que não possui um porteiro 24 horas no local. Desta forma, para entrar no prédio é necessário utilizar uma chave própria para abrir a porta de entrada do saguão.

No entanto, aparentemente seus vizinhos passaram a esquecer deste pequeno detalhe e começaram a tocar a campainha mesmo que tarde da noite.

“Meus vizinhos do andar de cima adquiriram o hábito ‘cruel’ de tocar a campainha à noite para entrar pela porta do saguão. Eu sei que eles têm um bebê em casa, então certamente tem alguém no apartamento para abrir a porta, mas parece que eles esperam que eu faça isso todas as vezes”.

“Eu também sou mãe, tenho meu próprio filho e sei da rotina dele, então da última vez que atendi a porta eu estava de pijama parecendo cansada após minha filha ser acordada por causa do barulho feito por eles”.

Ela está sem saber como lidar com a situação

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a “desculpa” utilizada pelos vizinhos não faz qualquer sentido, uma vez que é “praticamente impossível” de acontecer algo do tipo sem que o outro morador, ou alguém em sua própria casa, saiba.

“Eles pediram desculpas e disseram que esqueceram as chaves. Isso não faz o menor sentido pois a porta da entrada só tranca quando alguém a fecha por dentro. Isso só confirma o fato de que alguém está em seu apartamento para abri-la mesmo que quem saiu esteja sem a chave”.

“Isso aconteceu mais algumas vezes nas noites passadas, com eles tocando a campainha de forma insistente. Estou ficando irritada com isso pois o barulho acorda meu filho, que já tem dificuldades em pegar no sono”.

Para os usuários do Mumsnet a mulher simplesmente deverá ignorar a campainha. “Se você não está esperando visita, então não responda ao toque da campainha”.

“Coloque uma placa de ‘campainha desligada’ ao lado da porta”, sugeriu outra enquanto uma terceira afirmou novamente: “Não atenda a porta se você não estiver esperando visita. Logo eles param com isso”.