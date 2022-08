Mãe se apavora com a piscina dos vizinhos: ‘É um risco para a vida do meu filho’

Uma mãe está se vendo em uma situação complicada tendo que considerar a segurança de seu filho após uma obra realizada pelos vizinhos no quintal da propriedade deles. Segundo ela, a nova piscina da casa ao lado apresenta um “risco em potencial” à vida de seu filho.

Conforme relato do vizinho, dono da piscina, publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, é possível entender um pouco mais sobre o que causou o atrito entre os vizinhos.

“Nós estamos construindo uma piscina no quintal, somos só eu e minha esposa pois não temos filhos por escolha. Meus vizinhos têm dois filhos e nunca fomos próximos, conversamos as vezes e sabemos que o marido dela fica muito tempo fora da cidade por conta de seu emprego”, relata o homem.

Segundo ele, quando a vizinha reparou que eles estavam recebendo os engenheiros no quintal ela os questionou sobre quais obras estariam fazendo na casa, e ao saber que se tratava de uma piscina ele conta que a viu “perder completamente a cor”.

“Ela explicou que um de seus filhos, de 15 anos, tem necessidades especiais e uma tendência a vagar o que a faz precisar ficar ainda mais atenta a ele. Apesar disso ela fala que não é suficiente e diz que ‘é só dar as costas que ele desaparece’, sendo que ela até chegou a precisar chamar a polícia para encontrá-lo”, conta o homem.

“Então ela começou a implorar para que não colocar uma piscina no quintal por ser perigoso para o filho dela já que ela não consegue garantir que ele não possa acabar escapando e ir parar na piscina”.

Ela implorou para os vizinhos não construírem a piscina

Segundo relato, o homem explicou a ela que estão seguindo todos os requisitos de segurança necessários para garantir que a piscina seja segura.

“Expliquei que colocamos uma cerca ao redor da piscina bem como uma lona quando ela não estiver em uso, mas ela ainda insistiu que o filho é capaz de destrancar portas e cercas e que a piscina será uma ‘armadilha mortal’ e um ‘risco em potencial’ para ele”.

Mesmo com as informações, ele insistiu em seguir com os projetos de construção e afirmou para a mulher que entende sua situação, mas que ela não tem controle sobre o que outras pessoas fazem em suas propriedades.

“Disse a ela que é responsabilidade dela tomar providências para proteger seu filho de forma adequada”, afirmou.

Rapidamente, diversos usuários da plataforma interagiram com a publicação, sendo que muitos concordaram que eles não têm controle sobre os filhos dos outros, mas que devem reforçar ainda mais a segurança.

“Ela é responsável pelo filho, não você. Ela precisa buscar maneiras melhores de contê-lo e não ficar ditando o que você faz ou deixa de fazer na sua propriedade”, afirma uma pessoa.

“Tenho um filho autista que escapou duas vezes no último ano. Precisamos acionar a polícia para localizá-lo então entendo o que ela passa. Nós o vigiamos desde o segundo em que acorda até a hora em que dorme e vivemos em uma ‘casa segura’, mas ainda assim precisamos ser vigilantes para ele não se colocar em situações de perigo extremo”, conta outra mãe.

“Por favor, proteja sua piscina de todas as formas possíveis. Tenha um portão com chave e que seja difícil de ser aberto. Sabendo da situação, ter um pouco a mais de proteção vale a pena”, finalizou outra pessoa.