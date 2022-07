Resposta de cunhada sobre a cor dos vestidos das madrinhas choca noiva

Uma noiva está completamente chocada diante da atitude de sua cunhada ao saber que não poderá “burlar as regras” da cartela de cor para os vestidos das madrinhas.

Cansada da situação, ela decidiu pedir ajuda no Reddit, e teve seu caso compartilhado pelo The Mirror.

De forma anônima, a noiva conta que está preocupada e confusa depois que a cunhada afirmou estar “devastada” por conta das regras, já flexíveis, quanto as cores dos vestidos das madrinhas.

“Me caso em alguns dias, tenho 7 madrinhas, algumas amigas próximas, primas e minha cunhada. Não queria que elas gastassem muito com os vestidos, então escolhi uma cor e pedi a elas para comprarem o vestido que gostassem, e pudessem, desde que nesta cor”, relata a noiva.

“Não precisa ser um vestido novo, de um modelo e tecido específico, só precisa ser verde. Qualquer tom de verde que elas gostem. Mas aparentemente isso ainda foi demais para uma das madrinhas”.

Segundo ela, sua cunhada está completamente descontente com a escolha de cores e se recusa a usar qualquer roupa na cor verde.

Ela está sendo acusada de não querer o bem da cunhada

Em seu relato, a mulher conta que com as “regras” flexíveis para as madrinhas, esperava deixar a todas contentes e livres para encontrar seu vestido ideal sem a necessidade de usar um vestido igual.

“Na semana passada recebi uma mensagem da minha cunhada me chamando para um café. Ela me disse que estava com problemas em usar um vestido verde e que não gosta da cor em nenhum tom, logo ela afirmou que não se sente confortável usando um vestido verde no meu casamento”.

“Disse a ela que não precisava ser 100% verde, que poderia ter outras cores ou cores próximas ao verde como azul-petróleo ou alguma tonalidade de amarelo puxada para o verde limão. Ela insistiu que não se sentia confortável e me mostrou vestidos de outras cores”, revela a noiva.

Segundo seu relato, as opções da mulher eram ligadas a tons de rosa, vermelho e coral, ficando completamente fora da carta de cores da ocasião.

Por esse motivo a noiva afirmou que ela deveria se manter nas cores relacionadas ao verde e ainda disse que não se sentiria ofendida se ela optasse por não ser mais madrinha por não estar confortável com a cor escolhida.

“Disse a ela que também podemos buscar outro papel para ela na ocasião caso ela realmente não esteja confortável em usar a cor das madrinhas. Ela surtou na hora. Disse que eu estava sendo uma noiva neurótica e que me importava mais com belas fotos do que com seu bem-estar”.

Depois do café, ela passou a receber telefonemas de seu irmão e de sua família afirmando que a cunhada está “devastada” por “ter que escolher entre ser uma madrinha e se sentir bem”.

Por conta disso, a família pediu a ela que aceitasse outra cor para a mulher “se destacar entre as madrinhas, já que é esposa de seu irmão”.

“Se fosse para alguém se destacar, seria minha melhor amiga, porque somos mais próximas. Não minha cunhada”, finaliza a noiva.

Para os usuários da plataforma, a noiva está correta em sua atitude, e a cunhada está exagerando: “Ela está arrasada? Ela parece não entender que é o seu casamento e não o dela”.

“Ser madrinha é um convite, não uma exigência. Se ela não se sente ‘confortável’ usando um vestido verde, então que recuse delicadamente o convite. Simples”, afirmou outra pessoa.