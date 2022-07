Jovem chama polícia para namorado após ele agir de forma inimaginável: ‘Tenho chorado o dia todo’

Um relato viralizou rapidamente nesta quinta-feira (20), após uma jovem relatar que chamou a polícia para seu namorado, devido à uma atitude do rapaz. De acordo com ela, tem sido uma situação difícil de lidar.

“Sou estudante universitária e este é meu último semestre até a faculdade de medicina. Nunca consegui um empréstimo. Trabalhei cinco anos e meio para conseguir esse diploma porque tenho que pagar do próprio bolso, então demora muito mais”, iniciou o relato, a partir do usuário u/Personal-Muddy no Reddit.

De acordo com ela, já trabalhou em até três empregos diferentes ao mesmo tempo para conseguir juntar dinheiro. Ao atingir sua meta de matrícula, largou um de seus empregos para poder descansar melhor.

Ela já foi garçonete em dois bares e atualmente trabalha de um escritório. Conforme vem recebendo, sempre deixa uma quantia reservada em seu apartamento para pagar as mensalidades do curso.

“Meu namorado às vezes se faz presente enquanto estou lá ou quando não estou. Nunca contei sobre a reserva, mas ele sabe que tenho que pagar a faculdade”, escreveu.

“Bem, ontem à noite cheguei em casa para colocar dinheiro na caixa, pois iria depositá-lo hoje e acabou tudo”, continuou.

Sumiço do valor

A autora do relato conta que revirou o apartamento inteiro, pensando ter colocado o dinheiro em outro local. Ao ligar para o namorado desesperadamente, ficou sem resposta.

De acordo com ela, a noite anterior foi de pânico. Na manhã seguinte seu namorado retornou à ligação e ela gritou pelo telefone, sobre o dinheiro ter sumido. Pouco mais tarde, o rapaz surgiu em seu apartamento e confessou ter furtado o valor na quantia de 14 mil dólares. Em seguida, afirmou que devolveria posteriormente.

“De onde ele vai conseguir $ 14.000 em duas semanas? Fiquei furiosa, chamei a polícia e denunciei um roubo porque foi isso que ele fez. Bem, já faz horas, acho que ele recebeu seu telefonema porque sua família está explodindo meu telefone. Sua mãe disse algumas coisas realmente ofensivas e racistas para mim”, desabafou.

“Eles estão me assediando nas últimas seis horas. Agora está me estressando ainda mais e odeio estar me sentindo mal por ele, mas ele roubou meu dinheiro que eu tenho guardado há meses”, continuou.

Segundo a mulher, seu cunhado ligou para ela e afirmou que irão ajudá-la a recuperar o dinheiro, além de pedir para que fosse à delegacia e retirasse as acusações contra o irmão. Contudo, a jovem afirmou que não acredita em sua palavra.

“Eu poderia fazer isso e ainda nunca receber meu dinheiro de volta. Não sei o que fazer e odeio estar pensando nisso. Estou realmente chateada e tenho chorado o dia todo”, finalizou.