Cunhada faz postagem no Instagram e é acusada de ser uma péssima mãe por conta de um detalhe

Um relato chegou ao Reddit nesta quarta-feira (20), realizado por um homem através do usuário u/LastSwing1911 na plataforma. De acordo com o autor, sua cunhada agiu como uma mãe ruim e verbalizou esse detalhe a ela, o que acabou gerando desconforto.

“Meu irmão e sua esposa têm seis filhos com menos de 14 anos. Eu nunca senti que ela se conectou com seu quarto filho, que tem seis anos. Você pensaria que ele não está relacionado a ela com base em como ela age com ele e as outras crianças. Meu irmão está ciente disso e tenta compensar dando-lhe atenção extra”, iniciou o relato.

Postagem nas redes sociais

Segundo o desabafo, a cunhada realizou uma postagem recente em seu Instagram com a foto de todos os filhos. Na legenda, foram inseridas coisas pelas quais ela se considera grata em suas crianças, exceto pela quarta. O homem conta que deixou um comentário sobre a criança restante e isso a irritou.

“Ela me confrontou em uma reunião de família e eu perguntei que tipo de mãe deixa de fora um de seus filhos? Especialmente no Instagram, onde tudo é falso e perfeito. Sério, estou interessado”, escreveu ele.

Conflito entre família

O autor do relato diz que sua cunhada respondeu não ser de sua conta e logo em seguida foi acusada de ser uma mãe ruim. “Isto mostra. Ela sabe disso. Nossa família sabe disso. Sou apenas um tio preocupado”, disse.

“Meu irmão teve a coragem de defendê-la e dizer como ela estava deprimida e lidando com coisas sérias. Então perguntei a ele por que ela o trata como o enteado ruivo? Ironicamente, Charlie [o quarto filho] tem cabelos loiros, olhos azuis e meu irmão e cunhada têm cabelos pretos e olhos castanhos, como seus outros cinco filhos”, finalizou.

Na seção de comentários, um dos usuários deixou sua impressão sobre o que poderia envolver a criança.

“A menos que haja um gene recessivo, estou me perguntando se Charlie é realmente o filho biológico de seu irmão. Talvez seja por isso que ela o trata mal. Culpa. Ela está sendo uma mãe terrível”, registrou um internauta.

Embora o redditor tenha manifestado um pensamento, o autor do relato prontamente descartou ser este o motivo, pois para ele, a criança possui sua feição e a do pai quando eram jovens.

“Na verdade, ele se parece comigo e com meu irmão quando éramos mais jovens. Nosso cabelo e cor dos olhos mudaram quando atingimos a puberdade”, disse.