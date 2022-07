Após traição, mulher cai em ‘pegadinha’ que acaba salvando seu casamento

Uma TikToker está alegando ter sido a responsável por salvar o casamento de uma colega de trabalho após lhe “pregar uma peça”. Segundo seu relato, publicado na rede social, a colega, casa e com filhos, estava tendo um caso com outro companheiro de trabalho, também casado.

Conforme conta o The Mirror, a jovem, identificada como Summer Fox, conta que sua colega não conseguiu manter segredo sobre a traição e contou a ela que estava envolvida com um colega de trabalho, que também é casado.

“Eu trabalhava em um grande escritório com mulheres, no andar de cima era a mesma empresa, mas um escritório diferente. Uma das minhas colegas, Sally, andava tendo um caso com um dos homens do andar de cima. Eles saiam escondidos para se beijar nos fundos do prédio... Ela era casada e ele também”.

“Como era algo que acontecia há algum tempo, ela falava sobre isso abertamente, como se não ligasse para o que estava fazendo! Ela tinha filhos e tudo mais”, conta a mulher incrédula.

Ela decidiu tomar uma atitude

Cansada da situação, Summer decidiu tomar uma atitude e utilizou um “aplicativo de trote”, para “pregar uma peça” na colega infiel. O aplicativo em questão usa diversas chamadas de voz automatizadas e com números não identificados. Com isso, ela realizou uma chamada para o telefone da mulher se passando pela esposa de seu amante.

“Achei que seria engraçado pregar essa pela nela. Não sei o motivo de achar isso engraçado, eu tinha 20 anos na época. Bom, 3 pessoas do nosso andar sabiam disso e eu decidi seguir em frente”.

“Estávamos sentados esperando ela atender a ligação e ela atende. Obviamente, há uma gravação de voz do outro lado dizendo ‘Quem é você? Vi seu número no telefone do meu marido’. E ela começou a entrar em pânico e desligou a ligação”, relata a jovem.

Depois de ligar novamente, a jovem percebeu que a colega realmente achou que era a esposa do homem e estava pronta para correr até o amante e avisá-lo da situação quando foi parada pelos colegas.

“Disse que era apenas um trote e ela começou a chorar. Me senti mal com a situação, mas afinal, ela estava com o marido de alguém! Ela estava traindo e percebeu a dimensão disso”.

Segundo relato, a mulher começou a chorar e afirmou ter percebido o “quão errada” erra sua atitude.

“Ela disse que precisava parar com isso e nós ficamos ‘Certo! É mais do que pensávamos, mas sim! Você está certa e deveria parar com isso’. Depois soubemos que eles terminaram o caso, então basicamente salvei os dois casamentos com um trote”, finaliza a mulher.

Nos comentários, seus seguidores foram ao delírio: “Meu Deus! Você é uma heroína!”.

“Não, desculpe, mas ela precisava desse choque para perceber”, comentou outra pessoa e uma terceira afirmou: “Em momento algum ela pensou na esposa dele, o que vai, volta”.