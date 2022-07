Pai decide comprar um carro novo para a filha sem consultar a esposa

Um pai está se questionando sobre ter tomado a atitude correta em relação a sua filha de 16 anos. Para tentar conseguir uma outra opinião sobre seu caso, ele decidiu utilizar o Reddit para compartilhar sua história.

De forma anônima o homem explica que tem 4 filhos, Lucas (24 anos), Jace (22), Henry(17) e Katie (16). Diante do nascimento de sua filha, ele ficou preocupado com a possibilidade de acabar mimando a garota por ser a única mulher e a filha mais nova, e afirma sempre ter tentado o seu melhor para evitar isso.

No entanto, ele percebeu que sua esposa tem uma grande tendência a favorecer os filhos mais velhos. “Tentamos de tudo, conversas, terapia, conversas com os pais dela, pesquisas e tudo mais, mas nada adiantou”.

“Cada vez que um dos meus filhos completou 16 anos eu os ajudei a comprar seu carro, sempre tivemos um acordo de que eles deveriam economizar dinheiro e eu dobraria o valor economizado por eles. Além disso, o aniversariante é responsável por escolher todos os planos do dia”, revela o homem.

Com o aniversário de 16 anos da filha se aproximando, ele acreditou que a tradição seria mantida, mas ficou surpreso ao descobrir que a esposa tinha outros planos.

Ele decidiu tomar uma atitude

No dia do aniversário de sua filha, ele foi informado pela esposa de que ela e seu filho Jace iriam assistir a um jogo de basquete de seu outro filho Henry. Apesar do filho insistir que não precisava da presença da mãe no jogo em questão, ela ignorou completamente o aniversário da filha e foi assistir o filho jogar.

“Perguntei para Katie o que ela queria fazer e ela imediatamente começou a chorar e disse que não queria fazer nada. Foi preciso que Lucas fosse conversar com ela e convencê-la a sair conosco”.

“Apesar de ter saído, ela se recusou a escolher o que fazer e ficou chorosa e em silêncio durante todo o tempo, então eu fiz o que achei certo e a levei até uma loja de carros. Disse a ela que ela poderia escolher o que quisesse e que eu pagaria o valor total, deixando para ela suas economias”, explica o homem.

Segundo ele, somente após essa atitude foi que a filha passou a aproveitar o dia. “Ela escolheu seu carro e então fomos juntos ao seu restaurante preferido. Depois disso, ela e Lucas saíram juntos e quando voltaram ela me agradeceu por tudo”.

Quem não gostou muito da decisão foi a esposa do homem: “Ela ficou irritada comigo e disse que eu não tinha direito de fazer isso sem falar com ela antes. Ela também disse que não era justo com os meus outros filhos eu ter pagado o valor total do carro. Meu filho mais velho acha que eu agi corretamente, mas agora estou em dúvida”.

Para os usuários da plataforma, ele teve a atitude que um pai deveria ter tido: “Sua esposa está negligenciando sua filha e você fez o seu melhor para tornar o aniversário dela um dia especial enquanto a mãe dela não tinha tempo para isso”.

“Sua esposa abandonou a filha no dia do aniversário dela! Você deve dizer a ela o quanto isso magoou sua filha. O jogo era opcional, não algo obrigatório! Ela até mesmo foi dispensada pelo seu próprio filho”, comentou outra pessoa.