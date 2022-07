Instrutor de direção vira meme ao compartilhar experiências nas aulas

Ensinar é uma grande tarefa e algumas pessoas preferem levar isso de forma mais bem humorada possível. Esse foi o caso de Javier Castiñeira, um instrutor de direção particular que está fazendo sucesso nas redes sociais.

O argentino que dá aulas em Buenos Aires, compartilha seu dia-a-dia com os alunos com comentários irônicos e fotos no Instaram @carypelaok.

“Bom dia para todos e todas. Segunda aula do dia. Trânsito com Marca. Sem comentários. Que todos tenham um excelente sábado”, escreveu no instagram!

Em entrevista ao Clarín, ele revelou que tenta fazer as piadas nesse tom para mudar a ideia de que o instrutor apenas dá broncas e para que as aulas sejam de aprendizagens, mas também divertidas.

Depois que as imagens que se tornaram virais no Twitter essa semana, ele agradeceu quem o parabenizou: “Obrigado, enche minha alma poder fazer alguém sorrir. Eu realmente não posso acreditar. Eu só fiz isso para ter passar um melhor tempo em aula e no final eu faço um monte de gente se divertir ao mesmo tempo”, escreveu.

Veja as fotos que fizeram sucesso:

“Quinta aula do dia. Manobras com Julián, não tivemos uma boa aula. Na próxima veremos se ele escuta alguma coisa do que eu falei.”

“Quinta aula do dia. Manobras com Chim chu leen, eu não sei mandarim e ele não entende espanhol. Não posso ter pior começa da semana.”

“Sétima aula com Lúcia. Precisa praticar bastante e ouvir mais. Tem menos reflexo que uma barata de plástico, mas se começar a ouvir vou superar. Vamos Lucíaaaaa”

