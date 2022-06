VÍDEO: Suspeito tenta furtar roda de um carro, mas não percebe que o dono estava dentro: ‘Posso ajudá-lo?’

Nesta semana, um vídeo com milhões de acessos viralizou no TikTok, após um homem tentar roubar a roda de um carro, sem perceber a presença do dono do veículo. Além disso, o suspeito não percebeu estar sendo filmado.

A tentativa de roubo ocorreu na Argentina, com o vídeo publicado nesta terça-feira (21) quando o dono do veículo avistou no retrovisor que alguém estava se aproximando com a intenção de realizar o furto. Ao perceber o suspeito chegar mais perto, o motorista pegou o celular e decidiu registrar o momento.

“Ah, ele quer baixar o volante, não acredito”, disse ele enquanto gravava.

A reação do ladrão

Após se certificar da intenção do suspeito, o motorista desceu do carro e decidiu encarar o homem. “Posso ajudá-lo com alguma coisa?”, questionou ele.

Após surpreender-se com o surgimento do dono do veículo, o homem tentou ignorar a situação e começou a coçar-se e pegar sujeiras do chão, pois não sabia o que fazer. Em seguida, o motorista questionou o suspeito sobre a tentativa de assaltado indicando que “você pode tirar ou é difícil?” Depois disso, ele afirmou que “vemos um ladrão que quer roubar meu copo”.

O dono do veículo compartilhou o registro através do TikTok , compartilhando o ocorrido em três partes divididas. A primeira parte do registro já soma mais de 16 milhões de visualizações na plataforma. Já o segundo e terceiro vídeo, com 16,5 e 2,3 milhões de acessos.

Assista aos registros da tentativa de assalto