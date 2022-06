Mãe se irrita após pássaros, alimentados pelo vizinho, fazerem cocô em seu bebê

Uma mulher ficou completamente irritada depois de descobrir que os vizinhos continuam alimentando pássaros em seu quintal. Segundo ela, a situação com as aves está insuportável e chegou ao ponto em que até mesmo seu bebê acabou sendo atingido pelos animais.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu pedir ajuda por meio de uma postagem no fórum Mumsnet. Em seu texto ela se questiona sobre estar errada em ficar irritada com os vizinhos depois que um dos pássaros alimentados por eles fez cocô em seu bebê.

De forma anônima ela escreve: “Meu vizinho alimenta os pássaros com uma certa frequência, e agora um deles acabou de fazer cocô no meu bebê! Estou sendo irracional em ficar irritada com isso?”.

“Meu vizinho sempre joga qualquer tipo de comida para os pássaros e eu estou completamente cansada dessa situação!”, desabafou a mulher.

As pessoas ficaram divididas

Após o desabafo da mãe, diversas pessoas comentaram na publicação afirmando que qualquer um está sujeito a se tornar um “alvo” para os pássaros, e que o fato de um deles ter “acertado” o bebê não é culpa dos vizinhos.

“Não há nada de errado em alimentar os pássaros, eles também fazem suas necessidades ao caso e isso poderia acontecer em qualquer lugar e acertar qualquer pessoa”, comentou um usuário.

Outro acrescentou: “Qualquer ajuda que dermos à vida selvagem é bem-vinda. Dê um banho no seu bebê e siga em frente”.

No entanto, para outras pessoas a maior preocupação é o fato de que a comida deixada no chão pode atrair outros animais que apresentam um maior risco à saúde. “Eu me preocuparia com o fato de que os restos do chão possam atrair ratos”.

Após algum tempo, a mãe retornou para contar o desfecho aos vizinhos: “Os pássaros são, em sua maioria, gaivotas. Um bando enorme delas! Eu contei ao meu vizinho e eles se desculparam, mas não pareceram inclinados a parar de alimentar os pássaros”.