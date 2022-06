Modelo brasileira mostra lesões no rosto e denuncia violência cirúrgica na Turquia; imagens são fortes

A atriz e modelo brasileira Jennifer Pamplona, de 29 anos, denuncia que foi vítima de violência cirúrgica em Istambul, na Turquia. Em seu Instagram, ela compartilhou uma série de fotos que mostram seu rosto inchado e cheio de machucados após os procedimentos estéticos. As imagens são fortes.

Em entrevista ao “UOL”, a modelo, que já admitiu ser viciada em cirurgias plásticas, tendo feito mais de 30 procedimentos, contou que estava na Turquia para fazer uma campanha, quando decidiu procurar um especialista para fazer uma série de mudanças no rosto. Ele é conhecido no meio dos famosos como “Hollywood Makeover”.

“Eram cinco procedimentos de uma vez. Eu não estava me sentindo bem e queria mudar”, iniciou a brasileira ao comentar sobre o caso. “Foi um verdadeiro filme de terror. Fiz a cirurgia e sofri diversos maus-tratos no hospital. Gritava de dor, pedia para eles me limparem, darem remédios e implorava por comida”, contou ela.

No Instagram, ela continuou explicando sobre os procedimentos: “Há poucos dias, minha vida se tornou um pesadelo que eu nunca imaginei viver. Fui maltratada no hospital onde fiz a cirurgia, fui maltratada pelo médico. Tive problemas após a cirurgia, que quase me levou à morte. Eu implorava pelo remédio para dor e para eles virem me limpar.”

Modelo Jennifer Pamplona diz que foi vítima de violência cirúrgica na Turquia (Reprodução/Instagram)

“Tive um acúmulo de sangue do lado esquerdo que me levou a anestesia duas vezes em menos de 7 dias, todos eram muito grossos e os maus-tratos foram terríveis. Ele pegou uma faca e ficava tentando arrancar o sangue e eu gritava muito. Eu só queria passar por um procedimento, me recuperar e voltar para minha rotina”, disse a modelo.

Ela continuou relatando os momentos difíceis que enfrentou durante a cirurgia: “Tinha uma piscina de sangue no médico, que pegou uma faca enquanto tentava cortar meu rosto para tirar o sangue sem anestesia. Eu apenas queria que a cirurgia terminasse, queria voltar à minha rotina, mas se tornou um pesadelo que nunca imaginei viver na minha vida”, relatou Jennifer.

“Ele pegou meu sangue e depois colocou dentro de mim novamente sem me informar, muito grosso que perfurou minha veia com muita força. Vivi um pesadelo. Por isso que eu falo: pesquisem mil vezes antes de qualquer procedimento”, disse.

Ela destacou que sofreu muito com dores fortes e que não teve a devida assistência médica após a cirurgia. ”Não me limpavam nem me ajudavam a comer. Pedi ajuda várias vezes, chorei por morfina, porque só aguentava a dor com morfina”, disse ela, que continuou: “Meu rosto quase necrosou. Eu não tive nenhuma assistência e tive uma infecção. Lutei pela vida sozinha.”

Por fim, a modelo fez um alerta para que as pessoas tomem cuidado ao escolher um profissional para fazer qualquer cirurgia estética. “Eu faço um apelo às mulheres: esqueçam toda essa merda das Kardashians, elas fazem esses procedimentos e não mostram. Elas mentem o tempo todo e fingem ter uma vida perfeita. A vida não é perfeita”, afirmou.

A modelo, que mora em Dubai, nos Emirados Árabes, disse que ainda se recupera das lesões. Ela afirma que pretende relatar tudo o que passou em um documentário sobre o vício em cirurgias.

LEIA TAMBÉM:

‘Descobri o motivo pelo qual outras mães me evitam, ele está no meu tornozelo’