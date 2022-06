‘Descobri o motivo pelo qual outras mães me evitam, ele está no meu tornozelo’

Uma mãe ficou totalmente surpresa após descobrir o real motivo pelo qual outros pais e mães a evitavam na escola de seus filhos. A princípio ela achava que o problema estava em suas tatuagens, mas logo ela soube que estava em seu tornozelo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta que descobriu de forma casual sobre o real motivo pelo qual outras mães a estavam evitando. Surpresa com a revelação, ela decidiu compartilhar um vídeo em seu TikTok contando sobre o caso.

A mulher, que mora nos EUA, contou que acreditava ser alvo de preconceito por ser uma mulher com diversas tatuagens aparentes, mas na verdade os outros pais a evitavam por conta de seu Fitbit, um dispositivo de monitoramento de atividades físicas e sinais vitais que ela utiliza em seu tornozelo.

A descoberta aconteceu de forma casual, enquanto ela estava sentada assistindo ao jogo de futebol de seu filho: “Estava sentada assistindo o jogo de futebol dos meus filhos e duas mães próximas a mim estavam comentando sobre as dificuldades em fechar seus relógios da Apple”.

“Eu então disse a elas que eu nunca presto muita atenção ao relógio porque percebi o quanto as marcações dele são inconsistentes em relação aos números do Fitbit que uso no tornozelo”, conta.

Ela conseguiu esclarecer a situação

Diante da revelação feita por ela, as outras mães se espantaram pois pensaram que o equipamento no tornozelo da mulher na verdade era uma “tornozeleira eletrônica”. “Elas ficaram tipo...’Isso é um Fitbit?’”.

Com a reação das outras mães, ela percebeu que algumas pessoas fizeram pré-julgamentos sobre a pulseira roxa em seu tornozelo. O engano foi confirmado quando as mulheres admitiram ter confundido o dispositivo de monitoramento de atividade física com um dispositivo de monitoramento policial.

“Todos estavam pensando que era uma tornozeleira eletrônica. Esse tempo todo eu achei que não falavam comigo por causa das minhas tatuagens, mas na verdade eles achavam que eu estava em prisão domiciliar”.

“Descobri também que uma vez, quando um policial apareceu para assistir ao jogo de seus filhos, todos acharam que ele estava lá para me vigiar”, conta ela em seu vídeo.

Rapidamente seus vídeos viralizaram e conquistaram diversos comentários, com muitos criticando a atitude dos outros pais: “Vou preferir a mãe do monitor eletrônico à que faz fofocas sobre isso”, afirmou uma pessoa.

“Colocar o Fitbit no tornozelo para evitar interação com outras pessoas... Entendi! Peguei essa dica!”, comentou outra.

“É isso ai, estou recebendo um desses já que os fones de ouvido não estão0 sendo o bastante para afastar conversas indesejadas”, finalizou um terceiro.