Cachorro tenta esconder novo gatinho da família para ser o único a brincar com ele (Collen Harrison/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Collen Harrison e sua família adotaram um gatinho chamado Casper, contudo não imaginaram a reação de seus cãezinhos. De acordo com eles, a cachorrinha Minnie é aquela que adora recepcionar e cuidar dos pequenos animais. Contudo, o outro cachorro chamado Rex teve seu amor à primeira vista despertado ao conhecer Casper. O relato é extraído do portal The Dodo.

Rex é um cãozinho mais novo que Minnie e adora brincar. Ele e Casper possuem uma energia semelhante, pois amam a companhia um do outro para se aconchegar e passar o dia. Inicialmente, sempre que alguém tentava brincar com o novo gatinho, Rex não se animava com a ideia.

“No começo, Rex não gostava que ninguém se aproximasse do gatinho”, disse Harrison ao The Dodo. “Ele era muito protetor. Ele é da mesma forma com nossos filhos. Sempre que o gatinho ou nossos filhos estão fora da vista de Rex ou em outra sala que não consegue acessar, ele apenas fica por perto choramingando por eles.”

O amor de Rex com Casper

Enquanto Casper e Rex ficavam aconchegados juntos, o cãozinho tentava esconder seu amiguinho gato dos membros da família para poder ser o único a brincar com ele. Contudo, por ser agitado demais, Casper acabava não ficando escondido por muito tempo.

O amor do cãozinho em relação ao gato é tanto que ele não queria que mais ninguém compartilhasse de seu afeto. De acordo com o relato, agora o cachorro está se abrindo aos poucos para a ideia de dividir a atenção do gato com os demais.

“Rex não se importa com os outros segurando ou brincando com o gatinho agora, mas ele fica de olho nele o tempo todo”, disse Harrison.

Depois de marcar seu território na vida de Casper, Rex agora entende que jamais terá seu espaço roubado no coraçãozinho do gato, embora tenha aberto vagas para compartilhar a atenção do felino.