Mãe é duramente criticada por doar o cachorro da filha como forma de punição

Uma mãe está sendo duramente criticada por doar o cachorro de sua filha como forma de puni-la por ter “colado” em uma atividade da escola e omitido esta informação.

De forma anônima, a mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit, conforme publicação realizada pelo The Mirror.

Em seu relato ela explica: “Minha filha sempre foi inteligente e nunca teve problemas para ir bem nas aulas mesmo sem estudar ou fazer a tarefa de casa. De alguma forma ela ainda consegue tirar notas boas o bastante em quase todas as disciplinas, menos história”.

Por conta disso, a mulher avisou a filha que caso ela tirasse uma nota inferior a 55% em história, iria doar o cachorro dela para os vizinhos.

“Alguns meses atrás ela tinha uma atividade chegando e eu disse a ela que ela precisaria se sair melhor do que os 37% do teste anterior”.

“Ela me ignorou então eu disse que daria o cachorro dela para o vizinho caso ela não tirasse uma boa nota. Ainda assim ela levou na brincadeira, mas garantiu que ia melhorar sua nota”, conta a mãe.

Segundo a mãe, quando os resultados do teste chegaram, ela se surpreendeu ao ver que a filha conseguiu uma média de 78% na atividade.

Ela descobriu uma mentira

Em uma ocasião posterior, enquanto limpava o quarto da menina, ela descobriu provas de que a filha trapaceou na atividade de história. “Encontrei uma caixa com papéis antigos e testes feitos no ano anterior. Depois de olhar reparei que um era bem parecido com o entregue por ela”.

“Quando descobri um texto igual ao feito por ela, eu a questionei e ela disse que era seu primeiro rascunho, mas depois de um tempo ela confessou. Fiquei chateada e a coloquei de castigo, depois peguei e dei o cachorro dela para os nossos vizinhos”.

“Ela está chorando desde então e o pai dela está me culpando, mas sinto que ela precisa entender que existem consequências para cada ação”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, quem precisa aprender sobre isso é a mãe, e não a filha. “Os animais da família não devem ser usados como moeda de troca ou punição. São seres vivos que exigem segurança, atenção e carinho. Você é quem deveria aprender a educar e agir como mãe”.

“Qual é a causa do desempenho da sua filha? O que você descreve me parece ser relacionado com algum tipo de déficit de atenção ou hiperatividade. Não tem nada a ver com preguiça ou falta de esforço”, escreveu uma pessoa.

“As ações têm consequências, e doar o cachorro dela não é uma dessas consequências”, afirmou outra pessoa.