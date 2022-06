‘Meu vizinho exige que o filho corte minha grama, e quer que eu pague por isso’

Um homem ficou completamente inconformado depois que seu vizinho exigiu que ele deixasse seu filho cortar a grama do quintal. Segundo ele, o homem ainda estipulou que ele deveria pagar 12 libras, aproximadamente R$70 reais, para o menino fazer a tarefa.

Por meio de uma postagem realizada no Reddit, que foi compartilhada pelo The Mirror, o homem conta que o vizinho está exigido que ele deixe o filho cortar a grama do quintal de sua casa mesmo ele afirmando que sua família é capaz de fazê-lo.

Em sua publicação, ele conta que o filho do vizinho está cobrando aproximadamente R$70 por semana para cortar a grama das casas vizinhas, mas além de achar um valor alto, ele afirma que não precisa dos serviços por ser uma atividade feita em família.

Diante da recusa, ele relata que o vizinho adotou uma postura difícil e passou a alegar que ele está “dificultando a vida do menino” por não querer pagar pelos serviços dele.

“Eu sempre cortei meu próprio gramado, mas um dia desses recebi a visita do filho do vizinho me perguntando se eu queria que ele cortasse a grama para mim 1 vez por semana. Eu disse que não era necessário porque meu quintal é pequeno e eu mesmo consigo fazer isso em pouco tempo”.

Os vizinhos não gostaram da resposta

Segundo ele, o menino foi embora e ele seguiu sua rotina normalmente, no entanto, alguns dias depois, ele recebeu a visita da mãe do menino oferecendo novamente os serviços do filho.

“Ela explicou que ele já estava cuidando do seu quintal e da casa de meus dois vizinhos do lado. Ela disse que seria mais fácil para ele seguir atravessando os quatro quintais ao invés de precisar desligar o cortador de grama no meio. Eu continuei afirmando que não precisava disso”.

“Hoje, meu vizinho veio até aqui e afirmou que seu filho ‘é somente um garoto tentando ganhar um dinheiro extra’ e afirmou que eu estou tornando sua vida difícil por não ‘ajudá-lo’ com o dinheiro”, conta o homem.

Para os usuários do Reddit, a atitude dos vizinhos é completamente absurda. “Você não é obrigado a pagar por algo que não quer, mas eles precisam respeitar a vida e escolha das outras pessoas”.

“Eles estão te pedindo para pagar a uma criança pelo trabalho que você mesmo pode fazer. Ele pode muito bem perguntar em outras casas ou colocar um anúncio oferecendo o serviço”.