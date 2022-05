VÍDEO: Policial ajuda mamãe pata e seus filhotes a atravessarem rua movimentada (CASEY WALAG/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Muitos não acreditariam se não houvesse vídeo! Essa história aconteceu no Arizona, EUA, quando uma pata decidiu guiar seus filhotinhos por uma rua movimentada, mas não tinha pensado que seria um desafio complicado. O relato é extraído do portal The Dodo.

Após cruzar tantas ruas, a pata logo notou que seus filhotes já não estavam mais atrás delas. Sendo assim, a mamãe percebeu que seria bem difícil ter que atravessar a estrada movimentada. Diferente dos cinco patinhos que foram passear além da montanha, como diz na música, desta vez estavam na rua.

“Eu vi a mamãe pata andando”, disse Casey Walag ao The Dodo. “Olhei para baixo e vi que todos os seus filhotes estavam presos na pista de uma estrada muito movimentada. Eles não podiam pular no canteiro central onde estava a mamãe pato.”

Assista ao momento em que o policial auxilia a pata e seus filhotes

“Eles vieram rapidamente e os resgataram”, disse Walag. “Muitos carros diminuíram a velocidade e gritaram ‘obrigado’ para o policial enquanto ele arrastava os filhotes de pato ao redor do canteiro. O trânsito parou naquele outro lado para eles atravessarem.” Após perceber que estavam seguros, o oficial os pegou e os colocou na calçada.

“Eles entraram no bairro gramado ao lado da rua”, disse Walag. “Temos muitos lagos e água em nossa área, então esperávamos que eles chegassem a um deles com segurança.” De acordo com o policial, ele ficou feliz em saber que todos os patinhos estavam seguros após sua ajudinha.

Não foram cinco patinhos a passear desta vez, mas sim nove deles juntamente com a mamãe. Desta vez, sendo na estrada movimentada, todos voltaram de lá – graças a ajuda do oficial e o instinto materno na patinha.