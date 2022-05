Cão Shurastey será cremado nos EUA antes de ser trazido ao Brasil junto com corpo do dono

O cão Shurastey, que morreu em um acidente de carro nos Estados Unidos, junto com seu dono, o influenciador Jesse Koz, será cremado em Oregon. Depois, as cinzas do animal serão encaminhadas para Balneário Camboriú (SC), juntamente com o corpo do catarinense.

A cremação do animal será possível depois que amigos dos dois fizeram uma vaquinha online, que bateu a meta rapidamente e arrecadou R$ 120 mil. O procedimento é uma exigência da legislação internacional para que as cinzas do animal sejam encaminhadas ao Brasil junto com o corpo do dono.

Os amigos estão levantando a documentação necessária para o traslado de Jesse e Shurastey, mas ainda não há uma previsão de quando o processo será concluído.

Jesse e Shurastey morreram em um acidente na segunda-feira (23) nas proximidades da cidade de Portland. Os dois viajavam o mundo em um fusca 1978 com placas de Balneário Camboriú e planejavam chegar ao Alasca em setembro.

A informação sobre as mortes foi confirmada nas redes sociais do influenciador. Segundo a imprensa local, Jesse teria tentado desviar o Fusca de um engarrafamento, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária. Momento em que bateu de frente contra um Ford Escape.

A jornada de Jesse e Shurastey, que tinha 6 anos, começou em 2017, quando eles passaram a percorrer as Américas no Fusca apelidado de Dodongo. Desde então, eles estiveram em diversos países e tinham a rotina acompanhada por mais de 400 mil pessoas nas redes sociais.

A viagem fazia parte de um projeto, chamado “Shurastey or Shuraigow?”, uma adaptação inspirada na música “Should I Stay or Should I Go” (traduzido do inglês Devo Ficar ou Devo Ir), sucesso da banda The Clash.

Homenagem

O influenciador Jesse Koz e o cão Shurastey serão homenageados com um mural e nome de um dog park em Balneário Camboriú. Os dois moravam na cidade catarinense antes da viagem.

De acordo com a prefeitura, a praça que fica junto ao elevado da Avenida do Estado ganhará murais em homenagem aos dois.

