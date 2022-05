Condição extremamente rara faz com que bebê tenha um ‘sorriso permanente’

Uma recém-nascida chamou atenção por conta de seu “sorriso permanente”. A pequena Ayla Summer Mucha nasceu com uma condição extremamente rara: a macrostomia bilateral.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, apenas 14 casos de macrostomia bilateral foram registrados em todo o mundo.

A macrostomia é uma anomalia congênita na região bucomaxilofacial. Ela causa um alargamento da boca na junção lateral dos lábios e pode acontecer tanto em um (unilateral) quanto nos dois (bilateral) lados da boca.

Nestes casos, a correção da condição é feita exclusivamente por cirurgias, visto que os bebês podem apresentar problemas para morder e sugar. Por tal motivo, Cristina Vercher e seu marido Blaize Mucha, seguem em acompanhamento constante com a equipe médica que se dedica aos cuidados de Ayla.

Para conscientizar outras pessoas sobre a doença, eles decidiram compartilhar suas experiências em um perfil do TikTok.

Eles compartilham informações sobre a condição da filha

Em um de seus relatos, Cristina conta: “Tudo o que eu pensava, como mãe, era onde eu errei mesmo sendo tão cuidadosa durante toda a gestação”.

“Vários médicos nos tranquilizaram e realizaram diversos testes genéticos que confirmaram que essa condição está completamente fora do nosso controle”.

Ela ainda relata que o parto da pequena Ayla foi realizado por meio de uma cesariana, e que a condição da filha foi um choque para ela e seu companheiro.

“A cesariana é uma experiência desconfortável, você sabe que os médicos mostrarão o bebê assim que ele for retirado do útero e nós ficamos preocupados no mesmo momento. Nós não estávamos cientes dessa condição e nunca conhecemos alguém com macrostomia, foi um grande choque”.

Os registros da família no TikTok rapidamente começaram a ganhar força a passaram a receber diversas visualizações e comentários, muitos dos quais são de apoio, mas não excluem comentários maldosos.

“As redes sociais são um lugar dividido, Você não pode controlar as outras pessoas. Por outro lado, nós também recebemos apoio. Sou grata por ter publicado o vídeo porque graças a ele conversei com várias mães que passam por experiências semelhantes”, afirma Cristina.