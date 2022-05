Influenciador e golden retriever de SC que viajavam em Fusca morrem em acidente nos EUA

O influenciador catarinense Jesse Koz e seu fiel escudeiro, o golden retriever Shurastey, morreram em um acidente de trânsito nas proximidades da cidade de Portland, nos Estados Unidos, na segunda-feira (23). Os dois viajavam o mundo em um fusca 1978 com placas de Balneário Camboriú e planejavam chegar ao Alasca em setembro. As mortes interromperam esse sonho e geraram comoção nas redes sociais (veja postagens abaixo).

A informação sobre a morte de Jesse e Shurastey foi confirmada nas redes sociais do influenciador. Segundo a imprensa local, Jesse teria tentado desviar o Fusca de um engarrafamento, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária. Momento em que bateu de frente contra um Ford Escape.

A jornada de Jesse e Shurastey, hoje com 6 anos, começou em 2017, quando eles passaram a percorrer as Américas no Fusca apelidado de Dodongo. Desde então, eles estiveram em diversos países e tinham a rotina acompanhada por mais de 400 mil pessoas nas redes sociais.

A viagem fazia parte de um projeto, chamado “Shurastey or Shuraigow?”, uma adaptação inspirada na música “Should I Stay or Should I Go” (traduzido do inglês Devo Ficar ou Devo Ir), sucesso da banda The Clash.

Amigos, políticos e famosos lamentaram nas redes sociais as mortes de Jesse e seu cão. Fernanda Tavares, amiga próxima de Jesse, agradeceu o carinho:

“Infelizmente, o Jesse e o Shurastey viajaram pra sempre! Tá muito difícil! Obrigada pelos sentimentos e carinho recebidos! Mas a verdade é essa”, escreveu, ressaltando: “Vamos viver, viajar, aproveita a vida, pois ela é apenas um sopro.”

O senador de Santa Catarina Esperidião Amin (PP) também lamentou a morte de Jesse e Shurastey.

“Um trágico acidente tira a vida de um jovem sonhador e do seu querido amigo. Que todos estejamos em oração neste momento de tanto sofrimento”, escreveu.

Jesse era corintiano e também recebeu homenagem do time do coração:

