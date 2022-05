Inconformado com rompimento, ex-namorado tatua nome no rosto da jovem

Um jovem de 20 anos foi preso por descumprir a medida protetiva que o impedia de ter contato com a ex-namorada, na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Mas o que ele fez nesse último encontro que teve com a ex-namorada, de apenas 18 anos, deixou a todos de cabelo em pé, de acordo com notícia veiculada pelo G1.

De acordo com a mãe, que prestou queixa na delegacia, a jovem ficou desaparecida por um dia inteiro e foi encontrada neste sábado. De acordo com a mãe, ela saiu cedo para o curso na sexta-feira e por volta das 22h ainda não tinha retornado. Ela registrou o desaparecimento na polícia e resolveu ir à casa do ex-namorado e encontrou a jovem no carro com ele. Ela levou a filha para casa, mas ao chegar se deparou com algo terrível: ele havia tatuado seu nome do rosto da moça.

A mãe disse que a filha tentou a todo custo esconder a tatuagem com maquiagem, desesperadamente. Ela contou à mãe que lutou enquanto ele a agredia e tentava imobilizá-la para fazer a tatuagem. Segundo a moça, ela gritou por socorro, mas deixou ele tatuar seu rosto por medo que ele a matasse no carro.

LEIA TAMBÉM: Noiva se enfurece após a irmã aparecer usando jeans em seu casamento

Não é a primeira vez que o ex-namorado a ameaça. Ele tem duas decisões da Justiça que o impedem de chegar perto dela, uma de 2021 e outra deste ano, mas nem as medidas cautelares o impediram de ameaçá-la de morte e fazer a barbaridade que fez em seu rosto.

Hoje (domingo), o jovem deveria passar pela audiência de custódia e deve permanecer preso enquanto as investigadoras da Delegacia de Defesa da Mulher de Taubaté apuram o caso, a partir desta segunda-feira.