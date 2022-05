Noiva se enfurece após a irmã aparecer usando jeans em seu casamento

Uma noiva ficou completamente enfurecida depois que sua irmã decidiu quebrar o código de vestimenta do seu casamento e aparecer na celebração utilizando jeans e camiseta.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a irmã da noiva decidiu compartilhar seu ponto de vista em uma publicação no Reddit.

Ela conta que tem um “estilo de ser vestir mais masculino” e que não estava inclinada a usar um vestido para a ocasião, mas também não se sentiu confortável em nenhum dos ternos que experimentou. Por este motivo, ela optou por usar um jeans mais “elegante” e uma camisa azul, que quase a fizeram ser impedida de entrar no local da celebração.

“Eu simplesmente me visto de forma mais masculina e causal. Nunca gostei de maquiagem e penteados e todas essas coisas femininas. Minha irmã se casou recentemente e desde o começo me disse que eu deveria usar roupas adequadas para a ocasião. Eles esperavam me ver de vestido e maquiagem, mas não gosto disso”.

Segundo seu relato, outras pessoas ainda tentaram convencê-la de usar algo mais formal, mas ela continuou se sentindo desconfortável nas opções que tinha e optou por seguir seu estilo próprio.

Ela quase foi barrada na entrada

Diante da situação, ela relata ter cedido usar uma calça jeans “chique” acompanhada de uma blusa que não era formal e nem informal.

“Fiz o melhor que pude para não estar 100% casual e me sentir confortável. No começo não me deixaram entrar porque o espaço era somente para ‘black tie’, mas minha irmã conseguiu convencer o proprietário”, conta a mulher.

Ela ainda explica que durante a festa e nos dias seguintes não conseguiu falar com a irmã e quando finalmente conseguiu foi informada de que acabou lhe causando um “estresse desnecessário” por não ter seguido o código de vestimenta.

“Liguei para ela e ela começou a reclamar sobre como eu a fiz se estressar no dia de seu próprio casamento por não ter seguido uma regra simples. Eu disse a ela que ela estava sendo superficial por se importar tanto com aparências e roupas e que o casamento deveria ir além disso”.

Para os usuários do Reddit, a noiva estava correta em suas colocações. “O casamento era sobre ela e você fez isso ser sobre você. Isso foi egoísta”.

“Códigos de vestimenta são respeitados diariamente, você não pode usar roupas de banho em um escritório, por exemplo. Porque não tenta se colocar em segundo lugar e deixar ela ter o momento dela?”, finalizou o outro.