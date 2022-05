Cabeleireiro de Kate Middleton fala como o visual romântico da duquesa se tornou em moderno e chique

A mudança no penteado de Kate Middleton está sendo notada. E ficou ainda mais em evidência nas últimas aparições da duquesa: durante a premiére de ‘Top Gun: Maverick’, que aconteceu na última quinta-feira, 19, no Reino Unido, como também durante a entrega da premiação no Design Museum, no início deste mês.

Richard Ward, cabeleireiro de Kate Middleton, revelou o que a duquesa de Cambridge tem investido cada vez mais em um visual mais limpo e moderno.

Segundo ele, em entrevista ao Daily Mail, disse que “isso foi chique de morrer. Puxar o cabelo da Duquesa para trás desse jeito abriu seu rosto, mostrando sua linda estrutura óssea de uma maneira impressionante. Suas jóias saltaram, e seus olhos também”. O profissional se referiu ao visual durante a cerimônia no Design Museum, em Londres.

Richard Ward acrescentou: “Ela já é tão bonita, mas esse estilo elevou sua boa aparência a um nível glamouroso”.

Embora este penteado pareça fácil, afinal é somente alinhar o cabelo e colocá-lo atrás das orelhas, o cabeleireiro disse: “não se deixe enganar pelo quão chique esse penteado parece sem esforço”. Ele disse que, na verdade, o processo leva 90 minutos para “obter meticulosamente tudo isso”.

Ward disse que a chave é uma boa secagem com “qualquer última torção ou sugestão de frizz suavizada com produtos e alisadores de cabelo”.

Ele aconselhou que os fios podem ser domados passando sobre eles um pente coberto com spray de cabelo. E para cabelos longos ou grossos, as mechas da frente podem ser amarradas com um prendedor de rabo de cavalo na nuca, que ficará escondido pelo cabelo em cima.

Cliente fiel de Richard Ward há mais de uma década, Kate era uma estudante universitária que namorava o príncipe William quando começou a frequentar o salão homônimo de Ward, situado perto da King’s Road, em Londres.

Ward estilizou o cabelo de Kate para seu casamento de 2011 com o príncipe William, perfeitamente um penteado chamado demi-chignon. “Quando ela voltou ao Palácio de Buckingham e seu cabelo ainda estava no lugar, não posso dizer o alívio que todos sentimos!”, disse o cabeleireiro na época à revista People.