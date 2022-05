Mulher que deixou marido plantado no aeroporto após sogra aparecer com malas abre o jogo sobre status do relacionamento. (Reprodução/Pixabay - katyveldhorst)

Na quarta-feira (11) uma mulher de 30 anos desabafou no Reddit sobre uma confusão com a sogra devido a uma viagem de folga. De acordo com a moça, ela e seu marido estavam planejando viajar para fora do país e passar alguns dias curtindo o passeio longe do trabalho.

Contudo, a sogra da mulher ficou sabendo da viagem e insistiu que gostaria de fazer parte. De acordo com o relato, a moça não gostou da ideia e negou sua ida. Inconformada com o “não”, a mãe do rapaz ameaçou chamar a polícia e fazer uma reclamação para que o casal não fosse sem ela. Mesmo assim a autora do relato manteve sua palavra de não a levar.

Desta forma, a sogra e o filho combinaram secretamente de que ela apareceria no dia da viagem sem que a mulher soubesse. Ao ver a mãe de seu marido com malas prontas, a autora do relato contou que ficou intensamente irritada e desistiu da viagem, deixando seu marido plantado no aeroporto.

Horas depois o homem chegou em casa e descontou a raiva na mulher, dizendo que a viagem foi estragada por culpa dela. Recentemente, a autora do desabafo decidiu compartilhar o status de seu relacionamento

Atualização de sua relação com marido

Ao iniciar outro desabafo nesta segunda-feira (16), a autora afirmou que tem sido um pesadelo absoluto recentemente, a ponto de fazer com que ela perca sua sanidade.

“Eu tenho que admitir que a mãe do meu marido o favorece em relação a todos os seus irmãos. isso afetou seu relacionamento com eles e comigo também. Ele nunca viu um problema com o quão diferente sua mãe o trata, isso me incomodou e me fez sentir desconfortável. Toda a dinâmica me fez sentir desconfortável”, iniciou ela.

Segundo o relato, a sogra trata o filho com favoritismo em relação a outros irmãos. Hoje, a mulher enxerga que seu esposo tem uma parcela de culpa nesta situação e já inventou desculpas para mascarar essa visão por diversas vezes. “Queria ser capaz de resolver esse tipo de coisa sem deixar que afetasse nosso casamento”, escreveu.

“Sobre o que aconteceu com a viagem, ele tentou conversar comigo e a maior parte do que disse que fui a culpada. Eu simplesmente não podia continuar com esse argumento. Eu disse a ele que precisava de espaço e que ficaria com minha irmã por um tempo”, desabafou a mulher.

A moça conta que seu marido não aceitou bem a ideia de dar um tempo, abriu a porta e pediu para ela sair. Naquele momento a mulher entendeu que ele deixou as coisas claras para ela. Ela relatou não aguentar mais o fato de ele sempre querer estar certo o tempo todo.

“Sua mãe não pode errar. Eu sou sempre a agressiva, louca, ciumenta, patética, exagerada. Todas as opiniões, conselhos e preocupações dessas pessoas [internautas do relato anterior] foram como uma faísca... como o despertador que eu realmente precisava. Embora eu deseje que não tenha chegado tão longe, mas o que está feito está feito”, escreveu.

Status do casamento

A mulher contou que está vivendo com a irmã atualmente. Seu marido enviou uma mensagem dizendo que ela escolheu terminar daquela forma, além de continuar colocando sua mãe como a vítima. Contudo, a moça acredita ser o contrário.

“Ficou claro agora que continuamos andando em círculos sem fim. Estou tão exausta e sobrecarregada. Não estou brava com ele e não espero que ele mude, mas... pelo menos tenho opções para decidir o que é melhor para mim e meu futuro, mesmo que seja separação e divórcio”, concluiu.

Após voltar para atualizar os internautas sobre o status de seu casamento, a moça agradeceu todos a os usuários do Reddit que a apoiaram e abriram seus olhos para a situação.

